ECB利率決策委員：歐洲央行可能在2022年第四季升息

據《路透社》報導，歐洲中央銀行 (ECB) 利率決策委員、荷蘭中央銀行總裁諾特 (Klaas Knot) 週日 (6 日) 表示，他認為 ECB 將於 2022 年的第四季實施升息。

諾特在接受荷蘭電視節目《Buitenhof》採訪時提到，他個人支持 ECB 的資產購買計畫 (Asset Purchase Programme，APP) 能早日縮減。

諾特說道：「個人認為，預料首度升息應該會落在今年第四季前後。一般來說會升息 25 個基點，沒有理由採取其他舉措。」此外，他還提到第二波的升息將不會間隔太久，應該會落在 2023 年的第一季。

上週四 (3 日) ECB 一如預期維持關鍵利率政策不變。即使通膨率出現歷史新高，ECB 仍維持大規模的經濟刺激政策，同時也承認通膨風險正在升溫當中。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 先前曾提到不會急著升息，但是也沒有明確否認今年升息的可能，一改「鴿派」立場。

ECB 有必要先結束資產購買計畫 (APP)，計畫在第四季前將購債金額縮減至每月 200 億歐元規模。而另一方面，自 3 日以來，債券市場已開始預計 ECB 在 12 月前將升息約 40 個基點。