〈紐約匯市〉拜登歐洲行擬宣布對俄新制裁 美元小漲 油價升拖累歐元

鉅亨網編譯林薏禎 2022年3月24號6點8分

俄烏局勢紛擾之際，美國總統拜登 (Joe Biden) 即將出訪歐洲，討論俄烏議題，並宣布對俄羅斯的新一輪制裁，美元兌一籃子主要貨幣周三 (23 日) 小幅上揚，油價續揚拖累歐元走軟，並提振商品貨幣。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.13%，報 98.62。

美國總統拜登 (Joe Biden) 將在周三稍晚抵達布魯塞爾，與北大西洋公約組織(NATO)、G7 和歐洲領導人會面，這是拜登自俄烏戰爭爆發以來的首次出訪，多家外媒報導稱，拜登將在訪歐期間宣布對俄羅斯的新一輪制裁，並就如何減少歐洲對俄能源依賴展開討論。

Quant Insight 分析主管 Huw Roberts 表示，資本流動狀況反映出資金正在輪流出逃歐洲、返回美國，除了因為地理位置更接近烏克蘭以外，對俄國制裁所招致的報復行動，對歐洲影響也較大。

Roberts 說：「若對俄國的新一輪制裁出爐，人們會說，俄國對西方國家的反擊將對歐洲造成不成比例的影響。」

歐元兌美元貶 0.18% 至 1.1006 美元。

德國商業銀行研究主管 Ulrich Leuchtmann 認為，歐盟不太可能對俄國實施石油禁運，因為俄國可能以關閉對歐洲的天然氣管線作為報復手段，這種可能性將使歐洲經濟陷入衰退，拖累歐元。

因暴風雨襲擊，幫助俄羅斯和哈薩克供應商將石油送往黑海的 Caspian Pipeline Consortium 裏海石油管線遭到破壞，對石油供應更加緊縮的預期，帶動油價漲逾 5%。

澳幣兌美元升 0.5% 至 0.7500 美元，紐幣兌美元升 0.24% 至 0.6976 美元，均創四個月新高。

美元兌加幣貶 0.09% 至 1.2560 加幣，加幣仍維持兩個月高點附近。路透引述政府消息人士稱，為緩解全球能源供應吃緊的局面，加拿大周四將說明增加石油出口的計畫。

盧布兌美元升 5.6% 至 97.74 盧布。普丁周三表示，將要求「不友好國家」以俄羅斯盧布作為天然氣的支付貨幣。

Rystad Energy 高級分析師 Vinicius Romano 說：「從表面上來看，俄國似乎試圖透過強迫買家買進盧布支付天然氣，來支撐盧布匯價。」

日圓兌美元貶 0.3% 至 121.13 日圓。受央行政策分歧影響，日圓匯率近來表現疲軟，面對聯準會 (Fed) 的升息壓力，日本央行 (BOJ) 始終堅持超寬鬆貨幣政策。

英鎊兌美元貶 0.42% 至 1.3203 美元。英國公布上月通膨率年增 6.2%，創 30 年新高，財政大臣 Rishi Sunak 隨後宣布減稅計畫，試圖在物價飆漲和經濟增長放緩的背景下，幫助英國人應對日漸惡化的生活成本壓力。

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