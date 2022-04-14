Stellantis執行長：今年有望實現兩位數營業利益率

據報導，全球第四大車廠 Stellantis(STLA-US) 執行長 Carlos Tavares 在週三 (13 日) 接受採訪時表示，自己對於公司在美國市場的發展抱持樂觀態度，並且今年有望實現兩位數營業利益率

Tavares 表示，Stellantis 確認了該公司今年兩位數營業利益率的預估。他也補充表示，公司預估北美市場的銷售額，特別是高利潤的美國地區業務，將會增長 3%。

Stellantis 旗下品牌包括 Peugeot、Fiat、Opel 和瑪莎拉蒂等。該公司去年經調整後的營業利益率達到 11.8%，高於目標預期。北美市場的營業利益率更達到 16.3%，創下歷史新高，主要受惠於高利潤的 Jeep 和 Ram 皮卡車型銷售。

Tavares 還表示，公司預估 2022 年所有主要市場的銷售額都將上升或持平，並重申了對公司今年年底現金流為正值的預測。

Stellantis 計劃 2030 年前，全球電動車銷售量達 500 萬輛，其中包括在歐洲的所有銷量和在北美的 50% 房車與輕型卡車銷量。

幾乎所有大型車廠都宣布在 2030 年前以電動車版本汰換大部分或全部現有汽油版本的計畫。 Stellantis 集團旗下瑪莎拉蒂也計劃在 2025 年全系列車款均推出電動版，明年先推出首款 GranTurismo 電動版「Folgore」。

汽車情報網站 Edmunds.com 數據顯示，美國第一季新車銷售年減 12%，Stellantis 第一季在美國的銷售額下跌了 14%。銷售下滑主因是全球晶片短缺和俄烏衝突造成的衝擊。不過，有專家預期，晶片短缺有望在今年下半年出現緩解。