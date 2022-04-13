〈稅收統計〉台中市不動產交易熱 3月房地稅收年增幅稱冠全台

台中市不動產交易火熱，根據財政部公布最新稅收統計，包括土增稅、契稅與房地合一稅 3 月稅收的年成長幅度，全都由台中市奪冠。

在土增稅部分，3 月土增稅收共 107 億元，呈現連續 3 個月正成長，累計前 3 月稅收共有 287 億元進帳，較去年同期增加 5%，財政部表示，除了有大額稅款進帳外，各縣市今年也調漲公告土地現值。

以個別縣市來看，台中 3 月稅收較去年同期增加 6 億元居冠，且第 1 季累計數收也比去年同期增加 11.7 億元，成長金額領先全台各縣市，其次分別是台北市與新北市，單月稅收分別較去年同期增加 5.4 億元、3.8 億元，主因與金融機構與建商購地有關。

在契稅部分，3 月稅收 17 億元、年增幅 5.5%，主要與企業購地、新成屋交屋有關，比較全台各縣市仍以台中市的單月稅收年增幅 1.1 億元居冠，其次則是台北市、年增幅 0.33 億元，台南市年增幅 0.32 億元排名第三。

但時間拉長來看，累計前 3 月則以新北市年增 1.5 億元居冠，台中年增 1.3 億元緊追在後。

在房地合一稅部分，3 月稅收共有 29 億元入帳，較去年同期增加 1.1 倍，累計前 3 月稅收共有 73 億元入帳，也較去年同期增加近 1 倍。

以各別縣市來看，台中市單月年增幅 5.9 億元居冠，台北市年增幅 5.4 億元、桃園市年增幅 5.2 億元僅追在後，高雄市則較去年增加 4.7 億元排名第四。