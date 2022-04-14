打擊通膨成全球共識！南韓升息1碼、新加坡連三度緊縮

南韓央行 (BOK) 周四 (14 日) 罕見在尚未任命總裁的情況下宣布升息 1 碼，新加坡金融管理局 (MAS，央行) 同日也緊縮貨幣政策，顯示打擊通膨儼然已成全球央行的優先要務。

南韓央行貨幣政策委員會決議，七日附買回利率調升 25 個基點 (1 碼) 至 1.5%。事前受訪的經濟學家看法分歧，一半認為會升息 1 碼，另一半預估按兵不動。

尚待參院確認提名為央行總裁的李昌鏞 (Rhee Chang-yong) 表示，在分析俄烏風險和疫情變化對經濟成長和通膨的風險之後，認為現在有必要確立貨幣政策方向。南韓 3 月的消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上漲 4.1%，是逾 10 年來最快增速。

自從美國聯準會 (Fed)3 月升息之後，南韓央行的動向就受到分析師高度關注。南韓從去年 8 月起已三度升息，最近一次 2 月的會議上按兵不動。

打擊通膨似乎已成全球共識，紐西蘭央行周三升息 2 碼，加拿大央行同日不只升息 2 碼，還宣布將從 4 月 25 日開始縮減資產負債表，啟動量化緊縮 (QT)。

新加坡金管局也在周四宣布緊縮貨幣政策，包括提高星元的斜率和中點，是 2010 年 4 月以來首次同時緊縮這兩種工具。

這也是新加坡繼去年 10 月和今年 1 月之後，再度緊縮貨幣政策。

星國的貨幣政策以匯率而非利率作為主要工具，透過匯率區間的斜率、寬度和中點，引導星元對一籃子主要貿易夥伴貨幣的走勢。

升息一度帶動星元兌美元出現近一個月最大升幅，截稿前報 1.3568 星元兌 1 美元，升幅為 0.4%。

大華銀行主管 Selena Ling 說：「這是 (比去年 10 月和 1 月) 更大膽的舉動。接下來幾個月可以留意，新加坡的核心通膨率是否即將觸頂。」

MAS 周四還公布首季經濟成長率修正值並上修全年通膨預測，第 1 季經濟成長年增率為 3.4%，今年核心通膨率估將達到 2.5-3.5%，高於 1 月預估的 2-3%，整體通膨率則從原估的 2.5-3.5% 調高為 4.5-5.5%。