邁向與疫情共存 新加坡、馬來西亞陸路邊境重新開放

連接新加坡與馬來西亞的陸路邊境，今 (1 日) 對接種疫苗的旅客重新開放，為兩年來首次，已接種疫苗的人，無需檢測或隔離即可過境，象徵「與疫情共存」的最新突破。

星馬的陸路邊境新柔長堤，是世界上最繁忙的陸路口岸之一，今天開放後已有破萬人次乘坐汽車、摩托車和步行往返。據當地媒體報導，人們早在昨晚 7 點 30 分就開始在邊境檢查站聚集，並慶祝與家人和朋友團聚的可能性。

新加坡移民與關卡局在一份聲明中說，截至上午 7 點，已有 11000 多名旅客通過了兀蘭和大士的檢查站。馬來西亞當地媒體援引柔佛首席部長 Onn Hafiz Ghaz 的話說，預計在全面重新開放的第一周內，至少有 40 萬人將過境。

人們可以乘坐汽車、公共汽車和摩托車，甚至步行穿過邊境。巴士服務商 Causeway Link 表示，從周五開始，伍德蘭檢查站和柔佛巴魯海關、移民和檢疫中心之間每天都有班車服務。新加坡交通部長 S. Iswaran 周三表示，當局正在努力盡快恢復公共汽車服務。

除了陸路過境，新加坡還取消了對所有空中或海上抵達，已接種疫苗旅客的大部分限制。人們現在可以抵達樟宜機場，而無需在抵達時進行隔離或測試。

在新冠疫情爆發前，每天有 30 多萬人越過星馬的陸地邊境。

新山航空諮詢公司 Endau Analytics 創辦人 Shukor Yusof 表示，重新開放將有助於兩個經濟體的復甦。