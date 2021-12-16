〈谷歌衝刺元宇宙〉樺漢代工新一代AR眼鏡 成主要受惠者

Google (GOOGL-US) 擴編新一代擴增實境 (AR) 作業系統開發團隊，並延攬 Meta Oculus 的工程主管負責主導，展現投入元宇宙市場的決心，而工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 是 Google 新一代 AR 眼鏡的製造商，可望成為 Google 衝刺元宇宙下的首要受惠者。

Google 此次找來的 Mark Lucovsky，過去在 Meta 負責混合實境 (MR) 作業系統開發工作，接掌 Google AR OS 團隊，是第一個和 Google 未來成立「創新」AR 裝置產品部門合作的單位，目該團隊也擴大召募行動裝置、穿戴裝置、Web、Console 及桌機應用的人才。

而樺漢與 Google 旗下 Google Cloud 合作，更是新一代 AR 眼鏡 Google Glass Enterprise Edition 2 製造商，未來也將開發符合 Google Meet 標準的硬體設備，與相關周邊裝置，與 Google 布局元宇宙的步調一致。

依照樺漢目標，初期要藉由 Google Glass Enterprise Edition 2，在 VR/AR 工業硬體市場取得 10% 市占率；據了解，目前樺漢除了硬體送樣認證，也開始在集團內部的物流與倉儲、工廠產線等導入 AR 輔助應用，預計明年歐洲新廠也將全面使用。

此外，樺漢表示目前也漸漸地從「工業元宇宙」朝向「商業元宇宙」領域落地，結合 AR/VR/3D 技術導入，縮短虛擬與實體間的距離。