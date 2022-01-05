蘋果市值上看4兆美元? AR眼鏡和元宇宙商機扮演關鍵

蘋果 (AAPL-US) 市值突破 3 兆美元，從 2 兆進展到 3 兆只花短短 16 個月，原因並非硬體產品有了重大突破，而是在商業模式出現大幅轉變。而接下來隨著新產品的推出，若能順利搭上「元宇宙」熱潮，市值更有機會飆破 4 兆美元。

蘋果公司花了 42 年歲月才讓市值達到 1 兆美元，後來經過 2 年時光，突破 2 兆美元，接著經過短短 16 個月，就來到 3 兆美元。英國《金融時報》分析，蘋果市值之所以出現快速攀升，主要和營益率高達 70% 的訂閱制服務，以及 iPhone 等產品的營收激增有關。

新款 iPhone13 系列支援 5G 高速下載功能，但在設計上並沒有太多變更。即使如此，蘋果也仍然受惠於大批果粉們的換機需求。即使面臨著晶片短缺問題，iPhone 仍是蘋果成長率最高的業務。

iPhone 在美國和中國市場的銷售暢旺。Counterpoint Technology Market Research 統計，蘋果在 2021 年超車 Vivo，自 2015 年以來首度成為中國智慧型手機市場的龍頭品牌。

而從蘋果近年來的事業構成排序也出現變化。2018 年度營收中，包含 Airpods 和 Apple Watch 等、被歸類在「其他」類別的產品營收達到 170 億美元，約占整體營收的 6.5% 。到了 2020 年度，目前被歸類為「穿戴式裝置」的相關產品營收已增加超過 2 倍，營收占比也上升到 10.5%。

不變的則是蘋果驚人的金流創造能力。蘋果 2020 年度的自由現金流量將近 930 億美元，但是滿手現金的蘋果也積極實施庫藏股，使企業估值和時價總額之間的差距縮小。

然而監管當局可能阻礙蘋果市值繼續走向 4 兆美元。例如英國競爭及市場管理局 (CMA) 就認為生態系統被蘋果和 Google(GOOGL-US) 兩家公司所壟斷，損及網路使用者的利益。而蘋果在美國就已調降 App Store 的手續費，在中國也下了功夫，以避免惹上麻煩。

蘋果傳言中的 AR 眼鏡，則是可能幫助該公司突破難關的有利武器。蘋果的 AR 眼鏡預期在 2022 年問世，如果順利搭上「元宇宙」順風車，市值有機會達到 4 兆美元。