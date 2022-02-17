Meta等社群媒體跌一片 Google將跟進蘋果修改隱私政策引發擔憂 

Alphabet 旗下 Google 周三 (16 日) 宣布將推行新的隱私政策，限制 App 在 Android 裝置上的廣告追蹤能力，和蘋果去年顛覆數位廣告界的隱私政策類似，消息導致社群媒體和數位廣告商股價普遍下挫，Meta 收黑逾 2%。

Google 表示，將在 Android 作業系統推行隱私沙盒計畫，限制 Appa 開發商和第三方在手機上追蹤廣告和共享用戶資料的能力。

不過 Google 試圖緩解廣告商疑慮，表示現有追蹤技術至少會再沿用兩年，且取消前會先公告。Google 也正在開發廣告識別碼的替代產品。

Google 隱私沙盒計畫，取自 Google

這些變化可能影響到依賴跨程式追蹤用戶的大公司，例如 Meta。Meta 2 月初發布財報時，坦言蘋果新隱私政策可能導致今年廣告收入減少 100 億美元，加上財報表現不如預期，股價應聲崩跌逾兩成，市值一夕蒸發 2300 億美元。

目前全球 85% 智慧手機搭載 Android 系統，使 Google 最新舉動令人更憂心 Meta 的處境。

Meta(FB-US) 股價周三收盤下跌 2.02% 至每股 216.54 美元，目前市值持續低於 6000 億美元。其他社群媒體如推特跌逾 2%、Snap(SNAP-US) 重挫超過 3%，Pinterest(PINS-US) 小跌 0.6%。

數位廣告技術公司也走低，AppLovin(-US)、Digital Turbine(APPS-US) 重挫 9%，Magnite(MGNI-US)、PubMatic(PUBM-US)、ironSource(IS-US) 下滑至少 6%。

Meta 一向反對蘋果的隱私新政，但對 Google 調整卻表示支持。Meta 產品行銷、廣告和商業部門副總裁 Graham Mudd 在推特上說：「很樂見 Google 在保護隱私的個人化廣澳方面，採取長期、合作的方式。我們期待和他們繼續合作，促進隱私保障。」

Google 聲明中也在未點名狀況下，抨擊蘋果的隱私新政。

Android 產品管理、安全和隱私副總裁 Anthony Chavez 說：「我們了解有其他平台對廣告隱私採取不同的方法，直接限制開發商和廣告商的現有技術。我們相信，若沒有事先提供隱私保障替代選項，(新政策) 做法可能成效不彰，並讓用戶隱私和開發商產業陷入更糟的處境。」