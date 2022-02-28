保護烏克蘭用戶安全 Google Maps關閉當地即時資訊功能

據報導，谷歌 (GOOGL-US) 在週日 (27 日) 證實，該公司已經暫時禁用了烏克蘭的 Google Maps 地圖即時資訊功能。另外，歐盟也呼籲谷歌、YouTube 封殺戰爭相關宣傳內容。

谷歌表示，在與地區部門等機關協商後，考慮到烏克蘭當地社區的安全，已經在全球暫時停止 Google Maps 與烏克蘭相關的交通、商店、餐廳等地點的即時資訊。

目前烏克蘭正面臨俄羅斯軍隊的攻擊，隨著情勢加劇，有大批的民眾正在逃往國外。谷歌表示，已經採取了措施來保護烏克蘭用戶的安全。

另一方面，歐盟貿易主管 Thierry Breton 在週日向谷歌母公司 Alphabet 和 YouTube 的執行長呼籲，平台應該禁止用戶發布戰爭相關宣傳，遏止俄羅斯入侵烏克蘭後，傳遞假消息。

Breton 在與 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 和 YouTube 執行長 Susan Wojcicki 的視訊會談中表示，言論自由並不包含戰爭宣傳。長期以來，來自《今日俄羅斯》(RT) 等俄羅斯官方媒體的內容已被算法放大，推薦給了並未搜尋過相關內容的用戶。

Breton 強調，戰爭宣傳絕不應該被推薦閱讀，更重要的是，相關內容根本不應該出現在網路平台上。期望科技產業採取緊急而有效的措施來打擊虛假消息。

谷歌在週六 (26 日) 已經禁止《今日俄羅斯》等官方頻道透過該公司網站平台、應用程式、YouTube 等賺取廣告費，類似於臉書平台在烏克蘭遭俄羅斯入侵後所採取的措施。