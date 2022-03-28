〈房產〉全台房貸版圖大洗牌 桃園、台中增幅大

台灣央行啟動升息循環，對房貸戶影響甚為深遠，近年房市發展也牽動房貸版圖改變，房仲業者統計聯徵中心最新資料，對比 2013 年同期各縣市貸款人數，全國增加 4.1 萬人，但北市減少 2.2 萬人，新北減少 2 萬人，雙北萎縮幅度最大，反觀桃園增加 2.2 萬人傲視各縣市，台中也有 1.5 萬人增幅為前兩大。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，近年全台房市飆漲，讓許多買方轉往蛋白區，帶動蛋白交易火熱，也讓外圍區域借款人數和授信餘額明顯增加。

從房貸人數消長上可約莫看得出這 9 年間交易熱區的改變，其中雙北各減少 2 萬餘人，反觀桃園與台中表現強勢，分別增加 2.2 萬人與 1.5 萬人，而新竹與高雄增加 1.4 萬緊追在後。徐佳馨認為，雙北過高房價讓買方外逃，是桃園與新竹火熱的重要因素，加上這些區域近年推案連連，在交屋潮帶動下，人數自然明顯增加。

至於房貸授信餘額上，統計期間內的台北市僅增加 9.1%，新北也僅增加 38.6%，雖然基期高，但增幅小於其他縣市，新竹縣、台南等地，增幅都在 7 成以上，不僅表示這些區域近年房價漲幅明顯，資金已經從蛋黃區擴及到其他區域。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，房貸升升不息對於一般民眾影響最深，建議購屋人在出手之前多方評估，除了選擇在鑑價、成數與利率對自己最為有利的銀行之外，若打算長期持有，也能把提前償還本金作為因應之道，以因應升息所造成的衝擊。