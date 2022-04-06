〈房產〉北市交易熱門捷運宅 只剩內湖站維持6字頭

捷運站周邊通常是購屋首選，依據台北市地政雲資料，去年全台北市捷運站 300 公尺內交易量前五大捷運站分別為中山國小、內湖、中山、古亭、永春，五站中僅內湖站的平均成交單價維持在 6 字頭，每坪約 66.4 萬元，其他四站都在每坪 73-86 萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，台北市房價水位高，資金潮來襲漲幅也有限，有明顯漲幅者多數有新屋交易帶動，而內湖站周邊新成屋稀缺，且屋齡 30 年左右的大樓較多，社區均價大多落在 6~7 字頭，較貼近買方需求，因此成交量相對高，價格卻持平發展。

綜觀台北市購屋熱門捷運站，第一名是中和新蘆線的中山國小站去年平均交易單價每坪 73.3 萬元，成交均價年增 6.1%，不僅是成交最多，也是熱門捷運站中增值幅度最高的一站，第二名是文湖線的內湖站去年均價 66.4 萬元，年增僅 0.3%，第三名中山站為淡水信義線及松山新店線的交會站，均價每坪 79.8 萬元，年增幅 2.0%，第四名古亭站也是雙捷運線，有松山新店線及中和新蘆線，均價每坪 83.3 萬元、年增 3.9%，第五名為板南線的永春站，平均成交價每坪 85.6 萬元、年增 4.8%。

郎美囡分析，台北市停車不易，通勤多倚重大眾運輸工具，而房屋鄰近捷運站，未來轉手容易、價格也穩固，因此靠近捷運站常列為主要購屋條件，有雙捷運線的捷運站南來北往交通便利性更高，不過也因地段機能優越，周邊房價往往不低，尤其像古亭站位於台北市中正區與大安區交界處，本就為台北市精華地段，房價自然高出許多。

反觀熱門站點中山國小站，雖非雙捷運路線，但一站到民權西路站一樣有雙捷運優勢，且位於台北市市中心，周邊公車班次多，鄰近中山區條通商圈，商家林立，附近 40 年以上的大樓均價約在 5 字頭，親民房價頗獲購屋人青睞，而近期因 5 年內新屋交易比例增加，因此拉高了均價；至於永春站緊鄰信義計畫區，其捷運共構宅平均成交價約每坪 120 萬元，且交易熱絡，故推升永春站成為成交熱門站點中房價最高的一站。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，捷運宅到站即到家的交通便利性高，相對地房價也偏高，倘若預算有限，不妨退而求其次，尋找距離捷運站 5 百至 8 百公尺的房屋，步行至捷運站的時間可在 10 分鐘內，也可享有近捷運的優勢。