高雄首宗雙捷運聯開案招商 總銷估達350億元

高雄首宗「雙捷運」聯合開發案－橘線 O10 站及黃線 Y18 站衛武營基地，今 (12) 日舉行招商說明會，吸引 10 多家廠商到場，初估投資金額 180 億元，至少創造 350 億元的開發價值，高雄副市長林欽榮表示，此案堪稱夢幻基地，已有壽險業者、在地建商表達高度興趣。

高雄捷運局說明，本案基地面積約 1.8 公頃 (5450 坪)，形狀方整，位於苓雅區三多一路與建軍路藝文特區，國道一號交流道下 5 分鐘，鄰近鳳山生活圈，正對衛武營藝術文化中心，擁有 70 公頃綠地景觀，西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井 LaLaport 預定地，基地內坐擁橘線 O10 站 5 號出口及未來黃線 Y18 站雙捷運。

高雄捷運局指出，本案都市計畫屬第五種商業區 (建蔽率 70%、容積率 840%) 及交通用地 (建蔽率 40%、容積率 400%)，可作為產業辦公、藝文商業、藝文旅館及景觀住宅等使用，是高雄捷運通車以來結合捷運毗鄰基地辦理聯合開發第 2 案，市府將以「利潤共享」的理念推動聯開案，由投資人及市府攜手合作開發。

高雄捷運局指出，考量捷運建設發展本案將為高雄首例領取價值權利金的案件，預估引進投資 180 億元，至少創造 350 億元的開發價值，除了增加超過 6000 人的就業機會外，開發後也將提升捷運整體運量，帶動地區整體朝 TOD 導向發展。

林欽榮指出，本案是鳳山計畫最後一塊拼圖，捷運黃線去年底已通過綜合規劃審查，將於今年底動工興建，2028 年完工通車，與捷運橘線 O10 衛武營站交會，成為雙捷運交會基地，此案具有高雄東區門戶的指標位置，堪稱夢幻基地。