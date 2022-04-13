庫克全球私隱高峰會上批反壟斷法規 稱開放測載危害用戶資安

蘋果執行長庫克（Tim Cook）周二（12 日）在國際私隱專業人士協會（IAPP）舉辦的全球私隱高峰會（Global Privacy Summit）上批評美國與歐洲的反壟斷法規，稱這些研擬的政策將損害 iPhone 用戶的隱私安全。

庫克在華盛頓舉行的 IAPP 上發表談話，稱監管機構要求蘋果開放 iPhone 用戶從第三方管道下載應用程式，也就是所謂的側載（Sideloading）將替惡意軟體入侵打開後門，危及使用者資安、造成個資外洩。同時庫克也引用安卓（Android）上的惡意程序報告說明，目前安卓系統允許側載。

庫克說，監管機構要求蘋果開放測載，意味著不肖業者能繞過蘋果的隱私規定，罔顧用戶意願追蹤其使用數據。目前蘋果只開放 iPhone 用戶在其應用程式商店（App Store）下載 App，該商店會對每個 App 進行更新與審查。

先前美國與歐盟監管機構為保障數位市場的公平競爭、降低科技巨頭過度壟斷，紛紛研擬《開放程式市場法案》（Open App Markets Act）與《數位市場法案》（Digital Markets Act），前者法案已獲參議院司法委員批准，今年將在國會進行辯論，後者法案已獲歐盟通過，但最終版本尚未定案，兩項法案都有針對蘋果開放測載的規定。

監管機構表示，蘋果開放測載能讓軟體開發商在第三方管道發布 iOS 的 App 供 iPhone 用戶下載，無須受限只能在 App Store 發布且不必負擔昂貴的「蘋果稅」，以達到公平競爭的目的。

不過蘋果稱，測載等同於讓 iPhone 用戶向駭客與騙徒敞開資安大門，不肖人士會透過偽裝的惡意軟體竊取用戶資料。庫克也說，基於安全立場考量，開放測載並非讓用戶選擇更多而是更少。

其實庫克並非第一次以安全為由反對監管機構對 App Store 的監管，自美國與歐盟研擬監管法案以來，庫克已多次強調開放測載的風險與對 iPhone 用戶的危害。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 1.5%，每股暫報 168.21 美元。