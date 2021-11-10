鉅亨美股雷達：WSB認為阿里股價遭低估、庫克稱蘋果正關注加密貨幣領域

美股重要看點：

週三 (10 日) 美股盤前公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 報 6.2%，大超市場預期的 5.8%，更比 9 月的 5.4% 進一步上升。

聯準會當前仍然預估高通膨僅是短期現象，而市場經濟學家亦多數認為，隨著塞港持續、供應鏈缺料、薪資上升等三大因素，美國通膨率預估將在第四季仍將持續維持高檔。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 112.24 點，或 0.31%，收 36,319.98 點。

那斯達克指數下跌 95.81 點，或 0.6%，收 15,886.54 點。

標普 500 指數下跌 16.45 點，或 0.35%，收 4,685.25 點。

費城半導體指數下跌 2.8 點，或 0.07%，收 3,800.6 點。

今日重要總經數據：

美國 10 月 CPI 年增率報 6.2%，市場預期 5.8%，前值為 5.4%。

美國 10 月 CPI 月增率報 0.9%，市場預期 0.6%，前值為 0.4%。

美國 10 月核心 CPI 年增率報 4.6%，市場預期 4.3%，前值為 4.0%。

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.6%，市場預期 0.4%，前值為 0.2%。

美國上週初請失業金 (萬人) 報 26.7，市場預期 26.0，前值為 26.9。

美國上週續請失業金 (萬人) 報 216.0，市場預期 205.0，前值為 210.5。

上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，市場預期 +160，前值為 +329。

重要個股動態：

1. 阿里巴巴 (BABA-US)

標普全球市場財智的數據顯示，10 月份阿里巴巴股價累計上漲 11%，原因包括阿里巴巴股票在 Reddit 的 WallStreetBets 論壇上獲得支持，以及該公司將推出自己的雲端伺服器晶片。

阿里巴巴股價上漲動力是來自於 WallStreetBets 上的發文，一名網友表示，近期買進阿里巴巴買權已獲利 2782%，許多 Reddit 網友都認為阿里巴巴股價遭到低估，應該會上漲。

而先前 10 月底，阿里巴巴亦公佈新款伺服器晶片，而按傳統指標來看，阿里巴巴股價非常便宜，本益比僅為 16 倍。

BABA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在一次會議上表示，雖然在關注加密貨幣，但目前沒有參與投資的計劃，庫克表示，蘋果不會用自己的資金投資加密貨幣。

特斯拉 2 月份向美國證券交易委員會提交的文件顯示，特斯拉公司已在比特幣上投資 15 億美元。

庫克還表示，雖然確實在考慮與加密貨幣相關的其他事宜，蘋果不會接受客戶以比特幣或其他加密貨幣購買產品。

2 年前，蘋果 Apple Pay 副總裁 Jennifer Bailey 曾表示，從長期來看，公司有投資加密貨幣的可能。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA-US)

受馬斯克在 Twitter 向網友發起出售股權意見調查，以及馬斯克弟弟金出售部分特斯拉股票的消息曝光之影響，特斯拉股價加速下跌。

Business Insider 刊文稱，知名投資人 Michael Burry 稱馬斯克出售股票的目的可能是償還債務。

投資公司 Tudor Pickering 分析師 Matt Portillo 表示，長期來看特斯拉股價嚴重高估，投資者在與其高估值鬥爭，而馬斯克出售股票的調查，給市場拋售股票提供了藉口。

投資公司 Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matthew Maley 則表示，特斯拉股票遭拋售是正常和合理的，是對過高估值的反應。