蘋果執行長庫克挺加密貨幣 不僅持有也感興趣

蘋果執行長庫克（Tim Cook）周二（9 日）在 DealBook 會議上表示，個人持有一些加密貨幣，並且已經對加密貨幣「感興趣有一段時間了」。

庫克表示自己持有加密貨幣，認為將加密貨幣作為多元化投資組合的一部份持有是合理的，但並非建議投資加密貨幣。

庫克說，對加密貨幣的興趣是出自於「個人角度」，並駁斥蘋果可能採用加密貨幣交易的說法，同時也否認蘋果用公司資金投資加密貨幣的可能性，認為投資人不會為加密貨幣曝險而購買蘋果股票。

蘋果目前沒有任何加密貨幣產品或服務，雖然蘋果允許在手機上使用加密錢包應用程式，但仍禁止採礦應用程式。

蘋果支付部門高層曾表示，公司看到加密貨幣的「長期潛力」，不過蘋果真的要推出加密貨幣產品或服務，那也是很多年以後的事。

庫克周二表示，儘管蘋果正在研究加密貨幣的技術，但這「不是我們短期內會進行的計畫」。

近期加密貨幣漲勢延續，日前比特幣、以太幣相繼改寫歷史新高，帶動加密貨幣身價水漲船高，知名加密貨幣擁戴者除特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、推特 (TWTR-US) 執行長多西（Jack Dorsey）、「女股神」伍德（Cathie Wood）外，如今又多一位重量級的蘋果執行長庫克相挺。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 0.35%，每股暫報 150.96 美元。