〈美股熱門股〉 Lululemon下周將在全美推出二手轉售服務

運動服飾品牌 Lululemon 去年 5 月在美國德州與加州兩地試營運成功後，周二（12 日）表示將在下周五（22 日）於全美地區推出名為「Lululemon Like New」的二手服飾轉售服務。

Lululemon 在物流新創公司 Trove 的協助下，消費者可以在其任何一家美國門市把狀況良好的 Lululemon 商品換取一張禮品卡，該卡可用來購買店內其他商品。

回收的二手品在進行轉售前，會先進行大幅清理，如果未符合品質標準不會陳列販售，此外二手貼身衣物如內衣、胸罩等無法進行轉售。

不過目前二手服飾不會在實體店面銷售，消費者只能透過 Lululemon 的網站購買，但 Lululemon 表示未來不排除在實體店面試賣二手商品的可能。

Lululemon 負責全球客戶創新的資深副總裁 Maureen Erickson 表示，進軍轉售領域將幫助公司的運動服飾品牌吸引尋找優惠折扣的客戶。

Erickson 指出包括 ThredUp 和 Poshmark 在內的一些第三方轉售網站已開始出售二手 Lululemon 商品，公司希望透過自己內部的轉售平台吸引這些銷量並增加回頭客，而且消費者從原店購買二手商品不怕受騙買到假貨。

該公司上月曾表示，由於通膨與供應鏈的壓力，計劃將選擇性的漲價，而這次全面推出的轉售計畫，勢必能吸引更多客戶以低廉的價格購入服飾。

Jefferies 分析師表示，消費者已開始對二手衣物或其他物品產生興趣，追蹤數據顯示，2015 年的轉售市場規模約為 10 億美元，預估 2021 年的市場規模為 150 億美元，到 2025 年將成長兩倍以上達到 470 億美元。

二手品之如此受到青睞，主要是 Z 世代對環境意識的高漲，讓他們在進行消費時也會將該因素列入考慮。Piper Sandler 針對世代消費的最新調查中，Lululemon 在青少年喜愛的十大服飾品牌中前進一個名次。

Trove 創始人兼執行長 Andy Ruben 表示今年是轉售業務的「分水嶺」，並稱用更少的錢買到高品質的商品一直以來是一種時尚。

截稿前，Lululemon(LULU-US) 盤中股價上漲 1.44%，每股暫報 374.06 美元。