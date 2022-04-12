研究：亞馬遜倉儲工傷人數是同業的2倍

根據一項最新研究，亞馬遜 (AMZN-US) 的美國倉庫員工遭受嚴重傷害的比率是競爭對手公司的 2 倍。

戰略組織中心 (Strategic Organizing Center) 在周二 (12 日) 發布的一份報告中表示，2021 年每 100 名亞馬遜倉庫員工就有 6.8 人重傷。這是倉庫行業所有其他雇主的 2 倍多；後者每 100 名工人中有 3.3 人重傷。

SOC 是包括國際卡車司機兄弟會和服務雇員國際工會在內的工會聯盟，它分析了亞馬遜在 2021 年提交給職業安全與健康管理局 (OSHA) 有關其倉庫的數據。

即使亞馬遜去年努力改善職場安全，包括承諾成為「地球上最安全的工作場所」，但其美國倉庫的傷害案件在 2020 年至 2021 年期間仍呈增加。

根據報告，2021 年亞馬遜美國工廠共有約 38300 人受傷，比 2020 年的 27100 人增加約 20%。2021 年的絕大多數傷害被歸類為嚴重傷害，或「勞工受傷嚴重至無法履行其正常較輕負擔的工作職能，或者被迫完全無法工作」。

報告發現，亞馬遜對美國「數量驚人」的工傷負有責任。2021 年，亞馬遜的工傷件數占整體產業近半數，同時工傷人數占美國倉庫勞工總數的三分之一。

今年稍早時，亞馬遜披露，它在 2021 年花費 3 億美元用於改善員工安全。它表示，2020 年因工傷缺勤的員工比率比上一年下降了 43%。

即使如此，亞馬遜仍面臨來自國會和其員工的壓力，要求其解決倉庫內工作速度過快的問題。去年秋天，加州參議院通過了一項具有里程碑意義的法案，遏制亞馬遜在其設施中使用生產力配額。