通用汽車與本田汽車合作共推平價電動車

通用汽車 (GM-US) 和本田汽車 (7267-JP) (HMC-US) 周二 (5 日) 上午宣布，將基於全新的全球架構開發一系列經濟實惠的電動車。

該方案將採用通用汽車的下一代 Ultium 電池技術。根據雙方發布的聯合新聞稿，包括熱門的小型跨界車在內的首批車輛預計將於 2027 年上市。

通用汽車 CEO 兼總裁巴拉 (Mary Barra) 發表聲明表示，「通用汽車和本田汽車將分享我們最好的技術、設計和製造戰略，以在全球範圍內提供價格合理且令人滿意的電動車，包括我們在北美、南美和中國的主要市場。」

兩家汽車製造商還表示，將討論未來的「電動車電池技術合作機會，以進一步降低電氣化成本、提高性能並推動未來車輛的永續性」。

兩家汽車製造商都在致力開發下一代電池，包括固態電池。與當今配備鋰離子電池的電動車相比，固態電池可以更輕、能量密度更大、以更低的成本提供更大的續航里程。

新的合作夥伴關係加深了兩家公司在全電動和自駕車方面的聯繫。本田之前向通用汽車擁有多數股權的自駕車部門 Cruise 投資了 7.5 億美元，通用汽車在 2024 車型年為本田生產了 2 款電動車。兩家公司還在電池模組和燃料電池汽車方面進行了合作。

本田表示正在開發自有的電動車技術，並計劃在委託通用汽車製造的 2 款電動車於 2024 年上市後，開始製造自有的電動車。