美國科技股五日失血1兆美元 華爾街多頭態度轉變

面對飆高的美國政府債券殖利率，以及聯準會 (Fed) 官員的鷹派言論，交易員紛紛逃離科技股，使那斯達克 100 指數市值五天內蒸發逾 1 兆美元，連一個月前才公開看多美股的華爾街分析師，也在地緣政治和政策緊縮等風險中轉趨謹慎，建議投資人獲利了結。

那斯達克 100 指數周一 (11 日) 收跌逾 2%，延續上周跌勢，大型科技股狀況慘烈，微軟收跌近 4%，創下一個多月以來最大跌幅，輝達 (NVDA-US) 重挫逾 5%，過去五個交易日累計跌近 20%，是 2020 年 3 月以來最糟。

整體來看，過去五個交易日以來，那斯達克 100 指數市值已蒸發超過 1 兆美元。

Bokeh Capital Partners 投資長兼創辦人 Kim Forrest 認為，市場有太多悲觀情緒，像是俄烏戰爭、更高的利率、經濟衰退、中國封城以及油價等方面，一切都很悲觀。

暴露在總體經濟風險之下，連不久前才公開表態看多美股的華爾街多頭，態度也顯著轉變。

一個月前才建議增持股票的摩根大通策略師 Marko Kolanovic，如今敦促投資人獲利了結，將部分資金轉移到政府債券。

他說：「市場已收復 3 月初的多數失地，不再超賣，但圍繞在地緣政治、政策緊縮和經濟成長的風險持續增加，因此，我們從上月優於大盤的投資策略中獲利了結。」

那斯達克 100 指數 自 3 月 14 日低點飆漲 16% 後，近幾個交易日的疲軟態勢，凸顯出投資人的樂觀情緒已逐漸消散，取而代之的是對聯準會以激進手段平抑通膨、可能導致經濟陷入衰退的擔憂。

不過，針對公債殖利率飆升可能為風險資產帶來的風險，Kolanovic 相對樂觀。

他說：「若債券殖利率繼續上升，最後可能為股市帶來問題，但我們認為，目前接近零的實質債券殖利率，不足以對股市構成實質挑戰，因為債券部位仍處較低水平，實質殖利率大幅上升的可能性較小。」