馬斯克不加入董事會 更能為所欲為 對推特反具正面效益

也許推特 (TWTR-US) 股價真不應該因為馬斯克 (Elon Musk) 不會加入該公司董事會的意外消息而受到打擊。

由於推特披露馬斯克不會加入董事會，該社交媒體平台的股價周一 (11 日) 盤前交易下跌 4%。

推特 CEO 阿格拉沃爾 (Parag Agrawal) 推文指出，「馬斯克決定不加入我們的董事會。」「我給全公司發了個說明，在此分享給大家。」

他說：「董事會和我就馬斯克加入董事會進行了多次討論，並直接與馬斯克討論。我們很高興能夠合作並釐清風險。我們還相信，讓馬斯克加入推特，就像所有人一樣的董事會成員，必須為公司和我們所有股東的最大利益行事，這是前進的最佳途徑。董事會為他提供了一個席次。我們周二 (5 日) 宣布，馬斯克將被任命為董事會成員，接受背景調查和正式接受。他對董事會的任命將於 4 月 9 日正式生效，但同一天早上馬斯克表示他將不再加入董事會。我相信這是最好的結果。」

阿格拉沃爾也警告「未來將會有些雜亂訊息」。

馬斯克在上周末發布多則與推特相關的推文，其中包括一份將推特總部改成遊民收容所的民意調查，但之後這則推文被刪除。

馬斯克不加入董事會的消息可能是個轉折點，因為基本上他已變成了推特的激進股東。

當馬斯克一周前披露持有推特 9.2% 股份時，他同意不將其股份增加到 14.9% 以上，交換的代價是推特董事會的一個席位。但該協議從周一起失效，馬斯克現在可以開始肆無忌憚地增加他在推特的股份，並進一步對阿格拉沃爾造成壓力。

但這對推特來說影響可以說是正面的。

如果馬斯克願意選擇以這種方式花費數百億美元，他現在就可以完全收購推特。從市場的角度來看，這也將是正面的。

毫無疑問，推特真的很需要整頓；如果馬斯克不在董事會內，或作為其一個私營股東，或許會更好地推動整頓。

Jefferies 技術分析師席爾 (Brent Thill) 說：「推特需要改變現狀，因它們的確陷入困境，一直沒有以可以做到的速度進行創新。」

馬斯克可能就是那個導火線，即使他一度把推特這家上市公司玩弄於股掌之間。