推特飆漲 女股神卻錯過這波反彈行情

推特 (TWTR-US) 股價在上週一度大漲超過 27%，主要受惠於特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克成為最大股東，許多投資人也趁此獲利。不過，有「女股神」稱號的伍德 (Cathie Wood) 旗下基金公司 ARK Invest 卻錯過了這一波的巨大反彈行情，今年迄今已拋售了 9 成的推特持股。

馬斯克取得了推特 9.2% 的股權，成為推特最大的外部股東。推特股價因此在 4 日大漲 27.12% 至 49.97 美元，創下去年 11 月以來收盤新高。

然而，在推特股價大漲之前，ARK Invest 卻早就已經脫手了大部分的推特股份。根據交易追踪網站 Cathie"s Ark 的數據顯示，ARK 旗下主動式基金在 2022 年初持有約 1540 萬股推特股票。但到 4 月 7 日，持有量僅剩約 130 萬股。

以推特 8 日收盤價 46.23 美元計算，ARK 目前持有的推特股份價值約為 6000 萬美元。但是，若 ARK 保留原先持有的 1540 萬股推特股票，那該股如今的價值超過 7 億美元。

近期以創新投資而廣受關注的 Ark Invest，股價由高處跌向谷底，反成為做空者追逐的標的。不過創辦人 Cathie Wood 仍然堅信，專注於創新進行投資是對的，而且能在未來 5 年獲得「驚人的回報」。

Wood 曾表示，創新的股票正歷經可怕的熊市，但是如果回看由疫情的底部，到去年 2 月的峰值，公司的投資上漲了 358%。她指出，自 1 月 17 日以來，她的公司看到了「大量資金流入」。Wood 也表示，世界目前正面臨「各式各樣的問題」，而創新將是答案。