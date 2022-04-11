鉅亨美股雷達：美國財報季本週開跑 馬斯克不加入推特董事會

美股重要看點：

市場持續關注俄烏情勢。美國 10 年期公債殖利率來到 2.757%，美股期貨週一 (11 日) 小跌，道瓊期貨跌 0.01%，標普 500 期貨跌 0.39%，那斯達克 100 期貨跌 0.65%。

克利夫蘭 Fed 分行總裁 Loretta Mester 表示，她有信心隨著聯準會收緊政策，美國將避免衰退，儘管通膨率超過 2% 的情況可能會持續到明年。她對聯準會能夠取消寬鬆的貨幣政策，並保持良好的勞動力市場狀況和經濟擴張，持樂觀態度。 「這將是一個挑戰，但我們可以做到。」

聯準會上個月將基準利率上調 0.25 個百分點，至 0.25% 至 0.5% 的目標範圍，官員的預測點陣圖顯示，他們認為到 2022 年底利率將提高到 1.9%，明年結束前將進一步上調至 2.8%。

景順資產配置研究全球負責人傑克森 (Paul Jackson) 周一表示，雖然成本上升的影響開始對經濟產生影響，但今年不會出現衰退。

他預計全球經濟將成長 3% 左右，而不是之前預測的 4%，但他補充說，經濟衰退的擔憂「今年會不時捲土重來，讓人擔心」。

投資人也持續密切關注烏克蘭的情態發展。俄羅斯入侵烏克蘭已經導致石油和其他大宗商品市場動盪，進而衝擊股市。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

根據中國乘聯會 (CPCA) 在週一 (11 日) 公布的最新數據顯示，美國電動車巨頭特斯拉在今年 3 月共售出了 65,814 輛中國製電動車，較 2 月份增長了 16%。

數據顯示，特斯拉上海廠 3 月共出貨 65,814 輛電動車，較 2 月份增長了 16%。其中，有 65,754 輛輸往中國國內市場，僅向海外出貨 60 輛電動車，創下歷史新低。

數據也顯示，由於當地疫情嚴峻，特斯拉上海廠 3 月份的產量為 55,462 輛，僅較 2 月份增加 154 輛。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果周一 (11 日) 證實，它已開始在鴻海 (2317-TW) 位於印度金奈附近的工廠，生產其最暢銷的 iPhone 13 智慧手機。

這一轉變預計助於深化蘋果在印度這個全球第二大智慧手機市場的影響力，並可能推升市占率至紀錄高點。

根據這一生產計畫，蘋果所有暢銷機型，現在都是通過鴻海和緯創 (3231-TW) 在當地生產。和碩 (4938-TW) 預計也將於本月開始於印度生產，最初將組裝 iPhone 12。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 已決定放棄加入社群網站服務平台推特的董事會。這項訊息是由推特執行長亞格拉沃 (Parag Agrawal) 於周日 (10 日) 發布，他推文提到，馬斯克仍然是推特最大股東，而關於來自馬斯克的意見，推特方面也會維持開放。