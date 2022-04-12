飛天車將取代直升機 德銀看好3家初創公司eVTOL技術 但僅喊買這家

德意志銀行分析師 Edison Yu 周一 (11 日) 發布對三家飛機初創公司——Joby Aviation (JOBY-US)、Vertical Aerospace (EVTL-US) 和 Archer Aviatio (ACHR-US) 的分析報告。

Edison Yu 對這些公司的技術持樂觀態度，但對這些飛機製造商相當謹慎，他看漲 Archer ，其餘 2 家則評以「續抱」，華爾街其他分析師對如何操作航空股則另有想法。

Joby Aviation、Vertical Aerospace 和 Archer Aviatio 均製造垂直起降的電動飛機 (即 eVTOL 飛機)，理論上更易於飛行，有大幅擴大目前直升機服務市場的潛力，並創造「城市空中交通」市場。

但 eVTOL 通勤班機還有很長的路要走，因此 Yu 僅給予 Joby 和 Vertical 股票「續抱」評級。

Yu 認為，顛覆航空業的時機已經成熟，eVTOL 有朝一日可能取代直升機，但現在全面押注所有 eVTOL 飛機製造商還為時過早，他給予 Archer 股票「買進」評級，其目標價為每股 10 美元。

整體而言，追蹤 Archer 股票的 4 位分析師中，有 3 位給予「買進」評級，平均目標價為 10 美元。

Yu 對 Joby 和 Vertical 的目標價均為每股 8 美元，4 位追蹤 Joby 股票的分析師中，有 2 位給予「買進」評級，平均目標價約為 10 美元。

包含 Yu 在內，有 2 位分析師追蹤 Vertical，另一位認為該「賣出」，Vertical 的平均目標價約每股 7.5 美元。

Joby 周一下跌 2.28%；Vertical 上漲 2.88%；Archer 上漲 1.52%。同日美股走跌， S&P 500 指數和道指分別下跌 1.69% 和 1.19%。

eVTOL 領域還有一檔股票更受歡迎，但 Yu 並未追蹤，即是 Blade Air Mobility (BLDE-US)。該公司並不製造飛機，而是將飛機納入其網絡中，可謂空中 Uber。

Blade 已擁有一項以直升機為基礎的業務，其部分業務是在各大機場和城市中往返載送乘客，倘若 eVTOL 飛機領域蓬勃發展，Blade 的業務也能成長。

追蹤 Blade 股票的 5 位分析師全部均給予「買進」評級，目標價近每股 14 美元。Blade 周一上漲 1.75% 至 8.16 美元。

3 大 eVTOL 製造商的股價均較其 52 周高點下跌約 60%。Blade 則自其 52 周高點下跌約 30%，係因上升的利率和通膨已澆熄一些投資者對小型、投機性較高的企業之熱情，而這四家公司規模仍相對較小，總市值約為 80 億美元。