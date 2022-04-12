誠美材處分昆山恆美光電已完成交割 近50億現金最快本月中入帳

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 轉型效益逐步浮現，繼今年 2 月與銀行團正式解除債務協商案後，去年底處分昆山恆美光電持股，據了解，已在第一季底完成交割，根據合約，處分取得的現金，最快本月中旬就可入帳。

誠美材去年底股臨會通過，出售子公司奇美材料科技投資 100% 股權給福信企業，總交易金額為 1.75 億美元 (約新台幣 50 億元)，誠美材將能把長期投資成本收回，為帳面帶來豐沛現金流，並可進一步支應未來營運布局戰略。

誠美材指出，交易案已在第一季底完成交割，目前交割款項事宜仍在進行中；據悉，依雙方簽訂合約，交割款項最快本月中旬就可入帳。

誠美材處分昆山恆美光電持股主因是考量未來營運、策略布局，未來偏光板事業將聚焦台灣現有產能，深化中國、日本等全球市場，也規劃運用相關處分收益，擴大布局車載市場、電池隔離膜等非偏光板事業。

誠美材近期雙喜臨門，也宣布延攬前鴻海 (2317-TW) 集團面板事業核心成員、現任夏普集團 (SHARP) 董事許庭禎擔任董事，可望進一步深化供應鏈、客戶合作關係，同時為誠美材與夏普在 IT、中小尺寸領域創造更多合作可能機會。

誠美材首季也在高值化布局策略發酵下，營運表現不俗，統計今年第一季營收達 27.85 億元，季減 1.2%、年減 2.3%。