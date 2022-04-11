〈焦點股〉昆山封城令延長恐衝擊Q2營運 PCB族群倒地

中國疫情嚴峻，台商電子業重鎮昆山封城令延長至 12 日午夜止，PCB、連接器、網通等產業首當其衝，由於五一長假將至，法人憂心將衝擊相關台廠第二季財測目標的達成，台股電子族群今 (11) 日湧現賣壓，尤其是 ABF 載板三雄，盤中大跌逾半根停板，其他 PCB 股包括定穎 (6251-TW)、華通 (2313-TW)、台光電 (2383-TW) 等跌勢都相當重。

昆山封城約一周，企業輪休減產、居家辦公，非必要不得擅離，官方先前發布延長命令至 12 日，儘管目前為製造業傳統淡季，台廠產能可由其他廠區支援，但五一長假將至，若遲遲無法復工，原料、貨品進出口物流受阻，恐衝擊業者 4、5 月營運狀況。

以 PCB 產業來看，主要停工大廠包括欣興 (昆山鼎鑫電子及欣興同泰科技)、嘉聯益、台光電、南電、精成科、總格精密、定穎、圓裕、德律、柏承、競國 (競陸電子)。

ABF 載板三雄今天遭到大舉調節，其中南電 (8046-TW) 重挫逾 8%，最低來到 455 元，回測年線；欣興 (3037-TW) 大跌逾 7%，下探 213 元，力守半年線；景碩也跌近 6%，最低來到 180.5 元，失守所有均線。

其他 PCB 族群也都賣壓沉重，台光電盤中重挫超過 8%，最低來到 234.5 元，創 4 個多月新低，定穎、嘉聯益、華通、金像電、台郡、精成科、台表科等，股價也下挫 2-4%。

欣興 3 月營收亮眼，達 106.81 億元，月增 11.8%，年增 37.6%；首季營收 307.11 億元，季增 0.48%，年增 40.73%，雙創新高紀錄。南電 3 月營收 52 億元，月增 26.2%，年增 34.51%；首季營收 145.62 億元，季減 1.44%，年增 34.14%，均創歷年次高。