股神戰友孟格再度增持阿里巴巴 Q4加碼約1倍

最新曝光的文件顯示，「股神」巴菲特搭檔孟格 (Charlie Munger) 旗下的 Daily Journal 公司，在第 4 季加碼買進阿里巴巴 ADR，持股增加將近一倍。

根據周二 (4 日) 公布的申報文件，Daily Journal 截至 12 月 31 日共持有 60.2060 萬股阿里巴巴 ADR(BABA-US)，較 9 月 30 日的 30.2060 萬股提高 99.3%。以 1 月 4 日報價計算，這筆持股目前價值約 7200 萬美元。

Daily Journal 第 3 季也將阿里巴巴 ADR 部位大增 82.71%。

高齡 98 歲的孟格是波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 副董事長，一向看好中國，並曾公開讚揚中國當局對螞蟻集團的監管。

中國科技業正壟罩在「整肅」壓力下，例如阿里巴巴已支付 27.5 億美元反壟斷罰款，加上電商產業競爭激烈、中國經濟成長放緩，阿里巴巴 ADR(BABA-US) 股價在 2021 年共下跌將近 50%。

阿里巴巴 ADR 周二收低 0.7%，報每股 119.56 美元。

Daily Journal 其他持股，如美國銀行和富國銀行，持股水位不變。孟格去年 4 月曾說，公司需要持有證券作為約當現金，並已在美國公債殖利率低迷的情況下投入股市。