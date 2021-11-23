油價回跌至關鍵支撐價位 能源股可望跌深反彈

近期原油價格下跌，但已經跌到關鍵支撐價位，分析師預測痛苦很快就會消退，原油股將獲提振。

原油價格週一一度跌至略高於每桶 75 美元的水準，WTI 原油價格較 10 月下旬水準已下跌超過 10% ，市場觀察者將此跌幅定義為修正。每桶 84.65 美元的高峰值是 2014 年第四季度以來的最高水準。

原油下跌有兩大因素，首先是出於對通膨的擔憂，一些主要石油消費國的政府正採取行動控制燃料成本。美國拜登總統近期與中國領導人習近平協調釋放戰略石油儲備的行動，隨後中國當局表示他們準備採取行動。另外，路透報導，日本和印度也正努力滿足拜登的呼應。

第二，歐洲近期新冠病例激增，也打壓對需求的預期。

儘管面臨這兩大壓力，對石油多頭來說，最糟糕的時期可能已經過去。自 2021 年 9 月開始屢創新高以來，油價一直沒有降到如此低的價位，因此當跌到每桶 74 美元關卡，就看到源源不絕的買家進場。週一 WTI 原油價格就在 75 美元上下起伏。

宏觀風險顧問公司首席技術策略師 John Kolovos 表示：「這是油價應該開始穩定的地方，在 74 美元至 75 美元之間。」

無獨有偶，其他分析師也這麼認為。Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 寫道：「油價應該會穩定下來，因為 WTI 原油在 75 美元左右，就會看到多頭開始進入捍衛關鍵技術支撐點。」

這一切都為石油股帶來好兆頭。截至週五收盤價，能源精選產業 SPDR ETF (XLE-US) 已從今年高點 59.14 美元下跌 8%。

油價上漲是生產商獲利的主要推力，隨著週一石油價格展現出復甦跡象，該石油股 ETF 上漲 2% 左右。

Kolovos 說：「在某些時點，能源和能源相關股出現這樣的疲弱，將是一個機會。」

石油股反彈至近期高點，將帶給投資者較當前水準提高近 6% 的收益，只需觀察油價會不會跌至 74 美元以下，倘若跌破該價位，恐意味一直在該價位買進的人轉而偏向看跌了。