小摩分析師：抗通膨且避險俄烏衝突 能源股成2022年首選

俄烏衝突持續升溫，俄軍在週四 (24 日) 拂曉開始攻擊烏克蘭多座城市的軍事設施和軍用機場，烏克蘭國會通過決議，全境進入戰時狀態，股市也因此重挫。小摩 (JPMorgan) 美國股票分析師 Dubravko Lakos-Bujas 認為，在如今的情況下，2022 年的「高確信」類股是能源股，具備雙重避險功能，能同時應對高通膨和地緣政治的風險。

烏克蘭稍早進入備戰狀態，油價飆升，逼近每桶 100 美元，能源股也因此跟隨油價走高。小摩在去年就看好相關類股，今年仍然持續看多。

Lakos-Bujas 在週三 (23 日) 接受採訪時表示，對能源股具有很大的信心，因為目前估值仍低、存在良好的基本面、信貸狀況改善和並且相關業者發出大量股息。此外，能源股是現在最適合投資的選擇，因為相關類股能夠承受史上高通膨。

他也指出，能源類股是一種非常具有吸引力的避險工具，不僅可以用於對抗通膨，而且在這種非常特殊的情況下，也能夠針對地緣政治風險進行避險，像是俄烏衝突。從避險基金公布的 13F 報告來看，去年第四季基金經理人大幅增持了大型能源股，並且今年迄今相關類股的表現優於大盤。

小摩首席股票策略師 Marko Kolanovic 也表示，建議投資人買入大宗商品和能源 / 材料類股，以對沖俄烏衝突可能的風險。

除了能源類股外，小摩分析師也表示，推薦旅遊類股。他認為，郵輪公司、航空公司和休閒產業的股票仍然有獲利空間。