與巴菲特唱反調 瑞銀調降惠普評級 因PC銷售不振及股票回購放緩

由於擔憂消費者支出放緩，瑞銀 (UBS) 調降個人電腦和印表機製造商惠普 (HPQ-US) 的評級。惠普股價在周五 (8 日) 盤前交易中下跌 1.7%。

波克夏控股 (BRK.A-US) (BRK.B-US) 周四 (7 日) 披露持有惠普 11.4 % 的股權。

瑞銀分析師羅伊 (John Roy) 將惠普評級從「買進」調降至「中性」，並將該股目標價定為 40 美元。他指出，包括「低端消費個人電腦 (PC) 疲軟跡象增加」在內的許多因素，都可能會損害該股。

他在報告中指出，「自 2019 財年 以來，在 PC 需求強勁 2 年後，積極的成本削減推動惠普營業獲利率成長了約 200 個基點，並在過去 6 季中每季平均回購約 15 億美元的股票。我們認為惠普股票反映出強勁的執行力，因為自 2021 年底以來其本益比擴大了約 33%。」

羅伊指出，PC 的總潛在市場已經擴大，隨著銷售量能擴大、供應鏈利空和全球宏觀問題，PC 單位銷量最快可能會在 10 月當季開始下降。

這位分析師還指出，惠普明年可能會放緩股票回購，「在 2022 年底結束 Plantronics (POLY-US) 的交易後。」

惠普最近表示，將以 33 億美元收購 Plantronics，以擴展其外圍設備和視訊會議業務。

摩根士丹利上月調降了惠普和戴爾科技 (DELL-US) 的評級，並同步調降了目標價，理由是該公司削減 PC 銷售的預測。