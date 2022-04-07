特斯拉大股東批評馬斯克加入推特董事會「毫無意義」

Baron Capital CEO、特斯拉 (TSLA-US) 大股東之一的巴倫 (Ron Baron) 周四 (7 日) 表示，馬斯克 (Elon Musk) 在推特 (TWTR-US) 的 9.2% 持股以及他的董事會席位並不重要。

他說，「我認為這毫無意義，」「這是一筆微不足道的投資。對於一個身價 3000 億美元的人來說，30 億美元算什麼？他擁有市值 1 兆美元的特斯拉，並且正朝著市值 3 或 4 兆美元的方向發展。」

自 2014 年以來一直是特斯拉投資人的巴倫補充說：「這對馬斯克來說不可能有任何意義。」

他表示，當發現馬斯克支持該公司並取得董事會席位時，他的公司決定不投資多爾西 (Jack Dorsey) 創辦的這家社交媒體公司。事實上，大多數投資人在買進股票之前傾向於關注公司以及支持它的個人。

雖然在周一 (4 日) 馬斯克披露投資後，推特股價飆升了 27%，但與蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等其他美國科技巨頭相比，該公司的股價在過去幾年的表現並不是特別好。

馬斯克現在是推特的最大股東；但他並不是唯一一個買進大型媒體公司大量股份的億萬富翁。

亞馬遜 (AMZN-US) 創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 在 2013 年以 2.5 億美元收購《華盛頓郵報》，受到各方密切關注。

在得知《華盛頓郵報》記者正在調查他的過去後，前總統川普在推特上發瘋似地抨擊亞馬遜 CEO 貝佐斯。在川普勝選之後，亞馬遜股價一度下跌 6.5%，而美股大盤則升至歷史新高。

在被問及馬斯克的公司是否會面臨類似的審查時，巴倫說：「當你專注於一些毫無意義且永遠不會對任何事情產生任何影響的事情時，基本上就不會有太多人在乎。」

他補充說：「這些事情，我們不在乎，也與我無關。人們可能會挑三撿四，放空的、做多的或對沖基金會買進一些可以交易的東西。但都與我無關，我不在乎。」