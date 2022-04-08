〈紐約匯市〉投資人消化Fed鷹派訊息 美元微升 澳幣紐元連2貶

投資人消化聯準會 (Fed) 的鷹派信號後，美元兌一籃子主要貨幣周四 (7 日) 持續上揚，但市場還不確定，美元走勢是否已反映 Fed 進一步收緊貨幣政策的預期，澳幣和紐元自多月高點回落，連續兩天下滑。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.17%，報 99.77，盤中最高 99.83，最低 99.40。

FOREX.com 全球研究主管 Matthew Weller 表示，交易員預期 Fed 將在今年剩下時間升息超過 225 個基點。他認為，Fed 無法達成預期的風險肯定較大。

Weller 續稱，美元兌部分大宗商品貨幣的匯率走勢已開始動搖，但在歐元和日圓找到底部支撐前，對美元來說，阻力最小的路徑仍是上行。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周四再度表達對通膨的擔憂，他說，雖然抵押貸款利率和公債殖利率升幅已領先央行的目標聯邦基金利率，但 Fed 在對抗通膨方面依舊落後。

布拉德認為，Fed 應將短期貸款利率調升至 3.5% 左右，而非目前的 0.25% 至 0.5% 間。

布拉德是眾所皆知的 Fed 大鷹派，也是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，但其今日言論對美元走勢影響不大。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周四也表態支持升息，但相較近期發表談話的其他央行官員，態度顯得相對鴿派。

歐元兌美元貶 0.17% 至 1.0878 美元。

歐洲央行 (ECB) 會議紀要顯示，許多官員呼籲盡快推動貨幣政策正常化，部分官員認為升息條件已獲得，或是即將獲得滿足，呼籲採取更多行動，甚至主張在夏季結束淨資產購買計畫。

此外，即將在周末登場法國總統大選情勢緊張，在第一輪投票展開前，對極右翼總統候選人勒龐 (Marine Le Pen) 擊敗現任總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 的預期，使歐元和法國債券備受壓力。

商品貨幣連兩日下滑，澳幣兌美元貶 0.38% 至 0.7479 美元，紐元兌美元貶 0.41% 至 0.6890 美元，Fed 的語調抵銷了澳洲央行態度轉鷹的影響，大宗商品價格回落也部分扭轉近期的強勁走勢。

俄羅斯盧布兌美元升近 5% 至 75.75 盧布。

俄羅斯財政部表示，近期盧布升值干擾國家天然氣和石油收入，但現在提出具體評估還太早，同時強調，盧布升值不會對國家財政政策構成風險。

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