我3月外匯存底未續創高 近8個月來首見下滑

台灣央行今 (7) 日公布我國 3 月底外匯存底為 5487.7 億美元，未能續創新高，轉為較上月底減少 12.24 億美元，也是去年 8 月以來首見外匯存底下滑，主要是反映央行調節、外匯存底投資運用收益、以及主要貨幣兌美元匯率變動。

央行外匯局長蔡烱民指出，3 月外匯存底變動主要因素有，央行為維持外匯市場秩序進場，進行近一年來較具規模的調節。

除了央行調節，3 月外匯存底變化還有反映外匯存底投資運用收益、以及主要貨幣兌美元匯率變動。

央行統計，3 月美元指數升值 0.75%，而澳幣因原物料價格大漲也升值 4.18%、加幣升值 2.16%，反觀歐元貶值 0.47%，英鎊貶值 0.27%，人民幣貶值 0.7%，日圓更是反映美日利差擴大，貶值多達 5.8%，至於新台幣也貶值 2.05%。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 2 月底來到 3.2138 兆美元，月減 78 億美元，日本來到 1.2548 兆美元，月減 51 億美元，瑞士 1.0213 兆美元，月增 39 億美元，俄國僅統計至 1 月為 4686 億美元，新加坡為 4166 億美元，月增 82 億美元，香港為 4762 億美元，月增 10 億美元。

而印度至 3 月 25 日外匯存底為 5505 億美元，月減 143 億美元，南韓 3 月底來到 4330 億美元，月減 40 億美元。

整體來看，多數國家最新公布的外匯存底呈現下滑，瑞士和新加坡逆勢上升。