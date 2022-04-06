電動車、火箭、隧道再加推特！馬斯克比牛仔還忙 分析師這麼看

狂人馬斯克 (Elon Musk) 能扛多少擔子？這位特斯拉 (TSLA-US) 執行長公布，他擁有推特 (TWTR-US) 大量持股，推特周二 (5 日) 宣布讓馬斯克進入董事會。

馬斯克身兼多職，他經營的特斯拉在電動汽車市場擁有巨大的領先優勢，但面臨著來自傳統汽車製造商和新創公司的競爭。

他還負責為 NASA 和私營企業提供火箭的 SpaceX 公司，同時打造名為星鏈 (Starlink) 的低軌道衛星網路服務。

此外，馬斯克還經營大腦植入公司 Neuralink，以及一家名為「無聊公司 (Boring Company)」的隧道公司。(Boring 為雙關，有無聊也有鑽孔的意思)

如今，網路媒體平台推特也成了馬斯克的日常工作之一。

目前市場似乎並不那麼擔心。自周一馬斯克推特持股消息公布後，特斯拉股價上漲約 2%，市場對周六公布穩健的第一季交車量做出回應，但似乎選擇忽略推特的消息。

推特股東反而熱烈歡迎馬斯克的加入，本周推特股價已上漲 31%，遠勝同期持平表現的 S&P 500 指數和道瓊。

分析師看法

特斯拉股價沒有負面反應，不代表特斯拉投資者看好馬斯克加入推特的決定。Future Fund Active ETF (FFND-US) 投資組合經理 Gary Black 表示：「不確定 馬斯克會怎麼處理將近 10% 的推特持股，最糟糕的情況是，他會因為推特而分心並失去焦點。」該 ETF 最大部位便是對特斯拉的投資。

Gerber Kawasaki 執行長 Ross Gerber 則不擔心，他認為馬斯克可以駕馭這些任務，「董事會花不了多少時間，而且他對推特會有好處。」

新街研究分析師 Pierre Ferragu 似乎也不甚擔心，他認為馬斯克最大強項就是「挖掘人才並願意放權」，例如工程主管 Andrew Baglino 和財務長 Zachary Kirkhorn，這兩位直接隸屬馬斯克，且經常出席投資者活動和電話會議。

Ferragu 認為馬斯克根本就是「問題解決者」，特斯拉的存在是為了讓地球通往永續能源；太空公司 SpaceX 的存在是為了確保人類成為多星球物種，可在遙遠的未來繼續存活。在苦苦掙扎的推特中扮演一角，也符合馬斯克的精神。

馬斯克在推特上發現內容審核和言論自由的問題。Truist 分析師 Youssef Squali 周二報告寫道：「眾多資料可看出，馬斯克對推特平台的自由言論有多次批評，我們相信，馬斯克做此投資的主要驅動力是為了重塑平台，使其更開源、中間控制更少。」Squali 並不追蹤特斯拉股票，而是追蹤推特。

追蹤特斯拉的摩根士丹利分析師 Adam Jonas 認為，馬斯克加入推特有一些好處，這與其電動車公司相關，馬斯克可以藉推特平台打造公眾對特斯拉的支持。

Jonas 說：「像推特這類平台，對特斯拉來說，應可隨時間推移而有更高的戰略相關性。」

對特斯拉來說，投資推特究竟是利大於弊還是弊大於利，只能靜待時間分曉。