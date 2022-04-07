〈房產〉政院通過法案重罰炒房 房仲：短期預售屋將降溫

行政院會今 (7) 日通過「平均地權條例」修正草案，將函請立法院審議，其中重罰炒作行為最高可處 5000 萬元罰金，政府用重罰宣示打炒房的決心；房仲業者指出，此措施將使短時間內預售屋買氣降溫。

「平均地權條例」修正草案在本次修法五大重點包含「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄」。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，對炒作行為來說，提高罰金確實有恫嚇效果，加上檢舉制度，看似萬無一失，卻同時考驗內政部與地方政府的人力與勾稽能力，一旦拿捏不好，恐有失官箴。另避免私法人交易住宅立意雖佳，卻同時可能產生負面效應，例如公司因稅務或財務考量得購置宿舍、招待所等個案，不可不慎。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，這次主要針對預售市場大舉修法，原因在於過去二年預售市場受惠資金潮，價格膨脹快又急，吸引投資客趁勢賺價差，整體房價受到拉抬，讓預售市場成為打炒房的主力目標之一，今年再加上央行升息，預期今年第二季的交易量將逐步放緩，不過在全球缺工、缺料，以及營建成本上揚的前提下，房價也難以大幅鬆動。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，預售屋禁止二等親之外的第三人轉讓，未來一但反悔不買，不符合排除條款下，最快的解決之道就是賠訂金解約，對建商來說雖然拉長銷售期，降低資金周轉速度，不過沒收了訂金房屋還能再賣，其實不算重傷；但對於投資客來說，確實會增加風險，也降低購屋意願，短時間之內，預售屋的買氣可能會降溫，資金可能會轉向中古屋市場。

張旭嵐指出，政府出重手，提高炒作罰金，降低買賣不動產的自由度，旨在抑制短期投機交易，對一般自住族群的買氣影響不大。不過在打擊投機，財產自由和正常經濟發展之間，該怎麼拿捏確實不容易，而最終如何落實查核，才是此草案是否能真正打蛇三吋的關鍵。

政府有意禁止預售換約，根據去年預售揭露的預售資料顯示，去年雙北以外市場預售銷售狀況熱絡，以近年持續攀升的趨勢與房地合一稅收持續拉高來看，市場上存有一些短期的投資行為，尤其桃園、台中、高雄去年預售實價揭露成交都超過萬戶，台南超過 8 千戶，新竹縣市也超過 6 千戶，部份去年的熱銷案已經出現轉手潮開跑的現象。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，一旦預售禁止換約上路，短期內會先看到不想交屋的投資客「少賺求出場」，不過等到政策上路後，這些換約的供給又會消失，長期來講，短炒投資客會離開預售產品，預售會逐漸轉為自用與長期置產的市場，去年以來急漲的房市會逐漸降溫，房價也較不容易出現大起大落的現象。

信義房屋統計去年實價揭露資料顯示，市場規模最大的新北市，一年預售揭露約 1.64 萬件，不過桃園市與台中市都超過新北市，桃園市一年揭露 1.99 萬件，台中市也揭露 1.68 萬件，雙雙超過人口與市場規模最大的新北市，顯見區域推案銷售熱絡，以持續攀升的房價來看，裡面也可能存有部分非自用的需求。

高雄市去年也揭露預售 1 萬件，總銷售金額也達千億元，台南市揭露預售 8400 餘件，新竹縣市也有 6000 餘件。

曾敬德表示，去年房地合一 2.0 上路之前，房市就出現一波預售換約潮，該換的原則上也換得差不多，不過去年下半年市場仍交易熱絡，預料在政策上路前仍會出現一波換手潮。