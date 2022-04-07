美股重點新聞摘要2022年04月07日

今日操盤前瞻

美國上週初領失業金人數

ECB 3 月會議記錄

又一衰退警訊！道瓊運輸指數跌入熊市

除了殖利率曲線倒掛之外，另一個衰退訊號也亮起燈號：被視為全球經濟成長指標的道瓊運輸指數周三 (6 日) 跌入熊市，這對美國經濟和美股前景是個壞消息。閱讀全文...

Fed 會議紀要：未來可能升息 2 碼 擬每月縮表 950 億美元

美國聯準會（Fed）周四（6 日）公布 3 月會議紀要暗示，Fed 將以每月最高 950 億美元的速度減持大量債券。閱讀全文...

費城 Fed 總裁「高度擔憂」通膨 將出現「一系列」升息

費城聯邦儲備銀行 (Fed) 總裁哈克 (Patrick Harker) 加入同儕行列，對通膨發出預警，並強調必須升息以控制通膨。閱讀全文...

Meta 宣布今年不辦 F8 開發者大會 專注準備元宇宙項目

臉書母公司 Meta Platforms(FB-US) 宣布取消 2022 年的 F8 開發者大會，表示需要更多時間為下一個宏遠計畫做準備，即開發元宇宙 (Metaverse)。閱讀全文...

〈上海封城〉中國今年經濟成長堪憂 全球供應鏈恐惡化

上海新冠疫情不斷升溫，原訂昨（5 日）解除的封鎖措施持續延長，且目前仍未有跡象顯示何時解封，中國今年經濟成長堪憂，全球供應鏈恐進一步惡化。閱讀全文...