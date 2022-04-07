〈能源盤後〉IEA擬釋放儲備 美原油庫存意外增加 WTI跌破100美元

原油期貨價格周三 (6 日) 收在 3 周來最低水準，WTI 原油收在 100 美元關卡下方，係因國際能源署 (IEA) 宣布計劃釋放 1.2 億桶原油儲備，且上周供應數據顯示，美國原油供應意外攀升。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 5.73 美元或 5.6%，收每桶 96.23 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 5.57 美元或 5.2%，收每桶 101.07 美元。

FactSet 數據顯示，Brent 和 WTI 均創下最近月期貨價格自 3 月 16 日以來最低收盤價。

5 月交割的汽油期貨價格下跌近 3.8%，收近每加侖 3.046 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 3.6%，收每加侖 3.345 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 1 美分，收每百萬 Btu 6.029 美元，在昨日登上 1 月下旬以來最高點後，周二早盤大漲，盤中高點達 6.394 美元，但最終全數吐回。

市場推動力

國際能源署 (IEA) 執行長 Fatih Birol 周三在推特上表示，IEA 將釋放合併 1.2 億桶的石油緊急儲備量，其中 6000 萬桶來自美國，為美國提取戰略石油儲備 (SPR) 計畫的一部分。

美政府上周表示，將在未來 6 個月內每日釋放 SPR 100 萬桶，總計 1.8 億桶，以緩解高汽油價。自 IEA 上周宣布，成員國將合併釋放緊急石油儲備後，交易者一直在等待 IEA 提供計畫細節。

美國及其盟國周三公佈對俄羅斯入侵烏克蘭的新制裁，包括禁止在該國進行所有新投資，俄國普丁總統的 2 名成年女兒也是制裁對象。

然而，歐盟一直推遲加入英美禁止進口俄國石油的行列。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示：「歐洲若停止與俄羅斯做生意，那會是最大擔憂，因為這可能導致原油和天然氣價格飆漲。」

但歐盟官員表示，關於逐步淘汰俄羅斯石油和天然氣的討論可能會增加。歐洲理事會主席 Charles Michel 周三對歐洲議會表示，「遲早都需要對石油甚至天然氣採取措施。」

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，歐盟「目前將制裁手段中最鋒利的一劍保留著。」

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，隨著 Fed 3 月會議記錄顯示出「打擊通膨的堅定承諾」，美元上漲，原油價格擴大跌幅。

與此同時，美國石油產業高層周三出席眾議院汽油價格欺詐的聽證會。

美國天然氣周三回吐所有漲幅，但盤中高點達 6.394 美元，本可望創 2008 年 12 月以來最高收盤價。本周迄今仍漲逾 5%。

Sevens 的聯合主編 Tyler Richey 表示：「本周末美國東半部大部分地區遭遇寒冷天氣的頭條新聞，成為本周天然氣的看漲催化劑，因為需求預估計會相應大增。」

他說：「俄烏戰爭引起的地緣政治焦慮、美國國內庫存遠低於 5 年均值，隱含的產量預期下降，以及勘探與生產公司 (E&P) 缺乏再投資，難以增產，這些都促成了看漲的基本面背景。」

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 周三報告，上周 (4/1 止) 美國原油供應量增加 240 萬桶，此前 2 周庫存均為下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (4/1 止) 美國原油供應量下降 185 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油供應量增加 110 萬桶。

另外，EIA 也公布，上周汽油供應量下降 200 萬桶、蒸餾油增加 80 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (4/1 止) 汽油供應量下降 35 萬桶、蒸餾油下降 70 萬桶。

EIA 數據顯示，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存增加 170 萬桶，但 SPR 庫存下降 370 萬桶，至 5.646 億桶。