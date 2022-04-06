〈能源盤後〉俄軍屠殺犯眾怒 歐擬封殺俄能源 天然氣漲近6% 登1月下旬來最高價

天然氣期貨價格周二上漲近 6%，係因歐洲考慮禁止俄羅斯能源，以及美國部分地區天氣轉冷，令煤炭價格上漲至 1 月以來的最高點。

與此同時，由於西方各國領袖衡量了追加制裁俄羅斯的可能性，以回應俄軍在烏克蘭屠殺的罪行，石油期貨走勢逆轉至溫和收低。

能源商品價格

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 32 美分或 5.6%，收每百萬 Btu 6.032 美元，創 1 月下旬以來最近月期貨最高收盤價。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.32 美元或 1.3%，收每桶 101.96 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 89 美分或 0.8%，收每桶 106.64 美元。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收近每加侖 3.165 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 3.468 美元。

市場推動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，倘若歐洲減少對俄羅斯的煤炭採購量，或者禁止進口俄羅斯天然氣，「美國將面臨更大的壓力，未來幾個月必須全數盡送歐洲。」

法國財長 Bruno Le Maire 周二表示，在俄軍故意屠殺烏克蘭平民的證據浮現後，歐盟全體 27 國有「完全決心」對俄實施制裁，其目標可能針對石油和煤炭。

雖然英美先前已經禁止進口俄羅斯能源，但歐盟一些國家此前因高度仰賴俄羅斯能源，而難以做出決定。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，由於煤炭價格上漲，所以美國天然氣價格上漲。

根據能源資訊署 (EIA) 數據，截至 4 月 1 日當周，中阿巴拉契亞煤炭價格攀升至每短噸 106.15 美元，為 2008 年以來價位首次突破 100 美元關卡。

「煤炭和天然氣都是美國發電的主要燃料，因此彼此的價格會相互影響。隨著燃煤電廠變得更加昂貴，電網將轉向天然氣電廠，從而提高國內天然氣價格。」Raj 說。

Zaner 分析師在每日市場更新報告指出，「在美國大部分地區寒冷的情況下，天然氣也有所上漲，以及液態天然氣浮動儲存量下降的消息，也推動天然氣價格。」

與此同時，ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，買家自行抵制俄羅斯商品的衝擊仍持續可見，俄羅斯最常見的出口商品烏拉爾原油 (Urals) 運往西北歐的報價較即期現貨 Brent 原油每桶便宜 34.8 美元。

此外，據俄媒報導，俄羅斯 3 月石油產量為 1101 萬桶 / 日，較上個月下降不到 1%，但 Patterson 指出，隨著俄國內儲存量增加，未來幾個月的產量的下降程度可能會增加。

「然而，就目前而言，市場就是不相信歐洲會真的封殺俄羅斯石油或天然氣等能源。」Raj 說。

EIA 周三將公布上周石油供應數據。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (4/1 止) 美國原油供應量下降 185 萬桶、汽油供應量下降 35 萬桶、蒸餾油下降 70 萬桶。

