疫情影響意外不大 IEA看好今年全球石油需求超越疫前水準

國際能源署 (IEA) 周三 (19 日) 發布月度原油報告，認為 Omicron 變異株掀起新一波感染潮，對石油需求的影響意外的小，2022 年全球石油需求有望超越疫情前水準。

IEA 將今年全球石油需求增長預期調升 20 萬桶 / 日，至 330 萬桶 / 日，並將 2021 年需求成長預期上調 20 萬 / 日，至 550 萬桶 / 日。

IEA 表示，雖然全球確診數呈爆炸性成長，但各國政府採取的防疫限制措施，並沒有前幾波疫情時那麼嚴格，對經濟活動和石油需求的影響相對較低。

IEA 還稱，以目前的傳染速度來看，很大部分人口有機會藉由感染或接種疫苗，來取得對病毒的免疫力，因此，下半年對人口流動的限制可望降至最低。

IEA 預計今年全球石油總需求量為 9970 萬桶 / 日，較 2019 年水準高出約 20 萬桶。

除了變種病毒影響較低以外，全球能源吃緊也是支撐 IEA 石油需求預期的另一項因素，IEA 認為，天然氣價格飆升，將促使價格相對較低的石油需求增加，這種情況已導致上月石油需求增加 10 萬桶 / 日。

即使看好石油需求復甦，IEA 仍預計今年石油供應將略高於需求水準。石油輸出國家組織 (OPEC) 昨日報告也提出類似看法，認為 Omicron 並未對需求造成嚴重影響，但 OPEC 仍維持 2021 年和 2022 年需求成長預期不變。