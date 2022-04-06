〈美股早盤〉Fed會議紀要襲來 美債殖利率攀高 四大指數齊挫

由於通膨擔憂、上海封城恐影響全球供應鏈，再加上聯準會（Fed）會議紀要即將公布，美債殖利率一度創下新高，債市拋售風暴再起，美股可說是完全沒有好消息，周三（6 日）四大指數齊挫。截稿前，道瓊工業指數跌近 300 點或近 0.81%，那斯達克綜合指數下跌 2.08%，標普 500 指數跌 1.17%，費城半導體指數跌 2.58%。

Fed 面對著近 40 年以來的超級通膨，市場預料可能採取更為強硬的措施，並且即將公布的會議紀要除聯邦公開市場委員會（FOMC）升息線索外，關於量化緊縮（QT）細節也將透露。

據外媒報導，預估本次縮表速度要比上次 2017 年的步伐要快，並且會議紀要還可能包括到期美國公債公債和抵押擔保證券（MBS）的每月減持上限。

Fed 理事、副主席提名人布蘭納德（Lael Brainard）強調，Fed 將迅速縮減資產負債表，最快從 5 月開始，此外縮表速度將比上一輪 2017 至 19 年的縮減周期快。

由於 Fed 一連串鷹式發言，美國 10 年期公債殖利率一度升至 2.6% 以上，回到 2018 年與 2019 年的交易區間，而 2 年期公債殖利率則持續攀升且近期一直高於前者，引發了所謂的殖利率曲線倒掛。截稿前，美國 10 年期公債殖利率漲至 2.63%，2 年期公債殖利率漲至 2.54%。

大宗商品方面，投資人仍擔心俄國因入侵烏克蘭而日益遭西方國家孤立，可能進一步擾亂大宗商品流通，預料西方國家將對俄國實施新制裁，包括美國禁止在俄投資、歐盟禁止進口俄國煤炭。截稿前，西德州原油（WTI）與布蘭特原油期貨價格分別略漲 0.25% 與 0.17%。

中國方面，上海新冠疫情不斷升溫，原訂昨（5 日）解除的封鎖措施持續延長，且目前仍未有跡象顯示何時解封，特斯拉上海廠已延長關廠至少 12 天，此外由於司機短缺，科技廠製造的晶片也難以出貨，銀行業員工住在銀行，中國重要的金融中心因疫情被擾亂，中國今年經濟成長堪憂，全球供應鏈恐進一步惡化。

截至台北時間周三（6 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 1.7%，至每股 50.12 美元

社群媒體平台推特（Twitter）在日前馬斯克成為其最大股東後，股價連 3 日上漲，據先前報導馬斯克購入的是被動股票，不過有報導指出，他已向美國證券交易委員會（SEC）申請異動，表明購股部分並非被動股票。

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 2.23%，至每股 41.25 美元

電動車新創公司 Rivian 表示，第一季電動車產量較上季成長 1.5 倍，有望實現先前宣布的今年生產 2.5 萬輛電動車目標。該公司生產進度顯示，在多數汽車製造商面臨供應鏈限制的同時，Rivian 似乎已克服部分生產瓶頸。

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 2.23%，至每股 47.86 美元

英特爾加入全球多數企業撤離俄國市場行列，表示上個月已經暫停在該國的營運，不再交貨給在俄羅斯和白俄羅斯的客戶，將會採行措施讓公司全球營運受到的影響降至最低，「英特爾持續加入全球社區對俄羅斯入侵烏克蘭的譴責，呼籲重返和平」。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Generali Investments 資深債券策略師 Florian Spate 表示，市場投資人終於意識到各國央行是認真將大幅提高利率打通膨，預料拋售態勢將逐漸失去，但殖利率的整體趨勢可能仍將指向上行。

ING 外匯策略師 Francesco Pesole 和 Chris Turner 預估美國和歐盟將在今天宣布對俄羅斯的新一輪制裁，對能源出口的任何影響都可能使歐元繼續承壓。

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示，本周剩餘於時間，市場將由殖利率推動，也將受到 Fed 官員發而波動。

加拿大皇家銀行資本市場股票衍生品策略師 Amy Wu Silverman 表示，俄烏戰爭尚未結束，接著即將進入財報季，波動性水準可能偏低，並將開始回升。