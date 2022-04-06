Uber擬在英新增火車、飛機等購票服務 打造一站式「超級App」

Uber 周三（6 日）宣布，今年將在其英國應用程式（App）增加火車、巴士、飛機購票以及汽車租賃服務，此舉是 Uber 為打造一站式服務「超級 App」（Superapp）計畫的一部份，倘若試營運順利，將把該服務拓展到其他國家。

雖然 Uber 本身不提供這些服務，但透過與航空公司、公車公司、鐵路營運商與汽車租賃公司合作，讓用戶能使用其 App 一站式滿足各種旅遊需求，Uber 將在未來幾個月內將陸續公布合作夥伴。

Uber 表示，這些整合服務有助提高英國用戶對 App 的使用，而且將從用戶的每次購票服務中抽成。

英國是 Uber 在美國以外的大型市場之一，該公司 App 目前在英國的競爭對手有叫車服務 App「Bolt」和租車服務 App「Free Now」，後者兩款 App 廣受英國用戶歡迎。

Uber 英國地區主管 Jamie Heywood 聲明表示，公司希望成為「滿足用戶所有旅行需求的一站式商店」，並稱 Uber 多年來都有提供英國用戶在 App 上預訂乘車、腳踏車、摩托車租賃以及渡輪購票服務，所以增加火車與長途公車訂票是自然的發展過程。

Heywood 補充說道，Uber 今年晚些時候，將計畫把飛機與飯店預訂整合到應用程式中，把所有合作夥伴提供的服務整合為一，創造無縫接軌的旅遊體驗。

此外，Uber 還計劃讓用戶能透過其 App 購買歐洲之星（Eurostar）的火車票，該列車是英國倫敦往返法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹、比利時布魯塞爾最方便又快速的交通工具。

截稿前，Uber(UBER-US) 美股開盤前股價未受消息激勵，下跌 1.86%，每股暫報 34.31 美元。