〈俄烏衝突〉Airbnb擴大對俄羅斯的制裁 宣布停止向俄公民提供服務

在上個月宣布將所有業務退出俄羅斯及白俄羅斯之後，線上民宿租屋平台 Airbnb(ABNB-US) 再度宣布，停止對俄羅斯及白俄羅斯公民在全球所有地方的服務業務。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，受到全球多國企業譴責，並相繼宣布關閉在俄羅斯當地的業務。Airbnb 執行長 Brian Chesky 上月也曾表示，已經暫停了所有在俄羅斯及白俄羅斯的業務。發言人表示，這意味著停止接受俄羅斯或白俄羅斯當地的新預訂。

根據 Airbnb 最新的聲明，相關的服務禁令已經擴大至俄羅斯及白俄羅斯的公民。該公司表示，全球用戶如今無法在平台上預訂俄羅斯和白俄羅斯當地住宿，同時來自俄羅斯和白俄羅斯的用戶也無法在 Airbnb 平台上進行住宿預訂。

Airbnb 在俄烏戰爭爆發初期就曾表達支持烏克蘭，除了將業務全面撤出俄羅斯之外，Airbnb 也曾宣佈為多達 10 萬多名逃離烏克蘭的難民提供臨時住所，並為難民籌資。

全球各大品牌近期皆與俄羅斯劃清界線，諸如殼牌 (Shell)、蘋果 (AAPL-US) 和波音 (BA-US) 等均嚴厲譴責俄軍入侵烏克蘭的行動，宣布將切斷與俄國的關係或停止當地銷售。

美國總統拜登也在週一 (4 日) 敦促國際應以「戰爭罪」審判俄羅斯，歐盟研擬第五波制裁，但對能源禁運仍存在歧見。