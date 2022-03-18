Meta被控發布詐騙加密貨幣廣告 遭澳洲監管機構提起訴訟

據報導，澳洲監管機構在週五 (18 日) 對 Meta(FB-US) 提起訴訟，指控 Meta 未能阻止詐騙集團利用旗下平台發布加密貨幣相關詐騙廣告。

澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC) 表示，這些詐騙廣告利用知名人士支持加密貨幣或投資計劃的意象，誤導 Facebook 用戶加入計畫，進而騙取金錢。

ACCC 稱，Facebook 的用戶在點擊詐騙廣告後會被傳送到一篇虛構文章，文內引述知名人士支持加密貨幣或投資計劃，要求用戶進行註冊，隨後強迫用戶將資金存入虛構投資計劃。

ACCC 主席 Rod Sims 表示，此判決是針對 Meta 應對其平台上發布的這些廣告負責。Sims 指出，Meta 向用戶保證，會檢驗並阻擋垃圾訊息，同時提高平台的安全性，但該公司卻未能阻止平台發布名人代言加密貨幣類似的詐騙廣告。

「Meta 知道詐騙廣告出現在 Facebook 平台上，但卻沒有採取足夠的措施來解決相關問題。」Sims 說道。

Meta 回應表示，任何騙取金錢或誤導用戶的廣告都違反了臉書的政策，該公司正通過技術來檢測並阻止相關的廣告，並補充說該公司迄今為止一直在配合 ACCC 對詐騙廣告的調查。

「我們將審查 ACCC 最近提交的文件，並為訴訟程序進行辯護」Meta 發言人在一封電子郵件聲明中表示，由於案件已提交法院審理，因此拒絕進一步置評。