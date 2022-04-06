〈紐約匯市〉央行官員鷹聲揚 美元逼近兩年高點 澳幣走高

受聯準會 (Fed) 官員鷹派言論鼓舞，美元兌一籃子主要貨幣周二 (5 日) 觸近兩年高點，澳幣也因澳洲央行放棄耐心措詞，表達升息可能後走高。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.49%，報 99.48，盤中最高至 99.526，是 2020 年 5 月下旬以來最高。

立場向來較溫和的聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二表示，央行必須迅速採取積極的政策行動，包含加快腳步縮表與穩步升息，來壓低通膨。

同日，堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 也發表談話，支持聯準會快速縮表，並稱升息兩碼會是央行必須考慮的選項。喬治是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員之一。

富國銀行 (Wells Fargo) 證券策略師 Erik Nelson 說：「美元今日走勢主要受到布蘭納德鷹派發言推動，她明確說明兩件事，第一，Fed 希望能比上一次周期更積極且迅速縮表，第二，Fed 確實對升息兩碼抱持開放態度，且可能在接下來的幾次會議中這麼做，你通常不會從多數 Fed 官員口中聽到這種言論，尤其是布蘭納德。」

美元兌日圓小貶 0.01% 至 123.58 日圓，於平盤震盪，日圓盤中最低達 123.68，觸一周低位。

對法國大選的擔憂情緒，使歐元陷入困境，歐元兌美元貶 0.62% 至 1.0905 美元，為 3 月 14 日以來最低。歐元上周一度因俄烏戰爭的樂觀情緒升至一個月高點。

法國總統大選即將在 10 日登場，雖然民調顯示，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 目前仍領先極右翼政黨國民聯盟領袖勒龐(Marine Le Pen)，但雙方差距正在縮小。

根據 Refinitiv 數據，對法國大選的擔憂情緒，促使交易員買入 4 月底到期、1 歐元兌 1.07 至 1.09 美元的歐元賣權 (put options)。

在澳洲央行 (RBA) 收緊貨幣政策的前景推動下，澳幣兌美元升 0.49% 至 0.7579 美元，帶動大宗商品價格攀揚。

澳洲央行周二將利率維持在歷史低點不變，但也在會後聲明中放棄保持耐心的措詞，表示若日後數據顯示通膨和薪資加速成長，可能會從 6 月開始升息。

紐元兌美元貶 0.07% 至 0.6942 美元，美元對加幣小貶 0.01% 至 1.2484 加幣。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 稱：「我們開始看到其他央行在貨幣政策方面趕上聯準會，對於聯準會定價的普遍看法是，目前定價相當合理，沒有太多空間來推高預期。」

截至台灣時間周三 (6 日) 約 6:00 價格：