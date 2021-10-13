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通用將獲LG補償19億美元 召修Bolt電動車

通用將獲LG補償19億美元召修費用 預計第三季認列(圖片：AFP)
通用將獲LG補償19億美元召修費用 預計第三季認列(圖片：AFP)

通用汽車周二（12 日）表示，公司已與合作夥伴 LG 電子（LG Electronics）達成協議，將獲得 LG 電子支付 19 億美元的 Bolt 電動車召修賠償金，代表通用約 20 億美元召修成本絕大部分都由 LG 電子補償。

此協議意味著 LG 電子不僅一肩扛下幾乎通用所有的回收召修花費，也幾乎擔下 Bolt 電動車起火的責任。通用預計在第三季財報中認列這筆補償金。

不過雙方合作關係並未受到影響，通用負責採購與供應鏈的副總裁 Shilpan Amin 表示，LG 是公司重要的供應商，很高興能達成這項協議，未來彼此團隊將繼續保持合作關係，以加快新的電池模組生產，預計在本月開始替客戶車輛進行維修。

對正在轉型電動車的通用來說，車用電池供應與生產相當重要，通用與 LG 化學的合資企業 Ultium LLC 生產通用新型電動車所需電池，目前正在俄亥俄州蓋電池廠，未來也預計在田納西州再蓋新廠。

在協議達成前，與通用汽車合作的 LG 電子、LG Energy Solution (LGES) 當天稍早已經宣布共同撥出 1.1 兆韓元（約 9.18 億美元），以彌補通用 Bolt 電動車召修損失，試圖安撫投資人對合作關係分裂的擔憂。

此外，LG Energy Solution 宣布重啟首次公開發行（IPO）計畫，該公司原本預定在 9 月進行 IPO，然而受通用電動車事件影響推遲上市計畫。

通用 (GM-US) 股價周二收盤上漲 1.5%，每股報 58.96 美元

本篇文章不提供合作夥伴轉載

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