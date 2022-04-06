〈貴金屬盤後〉 Fed理事預告最快5月起快速縮表 金價挫跌

黃金期貨周二 (5 日) 收低，美國聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 表示最快 5 月開始縮減龐大的資產負債表，且速度會很快，一席話刺激美債殖利率和美元上揚，並打壓金價，但在投資人觀望俄烏衝突和通膨局勢的情況下，黃金跌幅有限。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 6.50 美元或約 0.3%，收每盎司 1927.50 美元。金價周一曾因俄烏局勢而擺脫周線收黑的低氣壓。

BullionVault 研究部門主任 Adrian Ash 說，10 年期公債殖利率上回超過 2.5% 不過三年前的事，當時美國通膨率只有 1.8%，標普 500、那斯達克也只有現在的一半，房價比現在少 25%，黃金一盎司是 1300 美元。

他表示，在所有條件都一樣的情況下，高殖利率通常會打壓金價。和上回殖利率這麼高的時候相比，現金購買力減弱不少，但戰爭和通膨造成的錯置減輕這層壓力，投資人為了尋求避險持續買進黃金。

Ash 說，另一個正在醞釀的風險是 Fed 升息升得過猛但為時已晚，導致經濟陷入衰退。

Fed 理事布蘭納德周二表示，美國通膨火熱而且可能繼續攀高，因此有必要持續穩定升息和縮減資產負債表，並預告這次縮表將比上回 (2017 到 2019 年) 快得多。

Zaner Metals 和 Tornado Precious Metals Solutions 的資深金屬策略師 Peter Grant 說，帶動黃金市場的主要力量一直是俄烏戰爭和通膨，「和平談判的進展最近打壓金價，但上周跌破 1900 美元應該只是短暫的。西方正在加強對俄國制裁，與基輔郊區布查鎮暴行有關的報導，可能讓烏克蘭更不願談判。」

西方國家表示，將調查俄軍是否犯下戰爭罪，並研擬進一步升級制裁。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 表示，Fed 將加速緊縮的預期心理，讓金價難以伸展。殖利率持續上升，代表持有不孳息黃金的機會成本也在增加，債市如果繼續疲弱，黃金可能承受更大賣壓。

美國 10 年期公債殖利率周二報 2.55%，周一為 2.409%。

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