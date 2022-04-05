繼續擔憂經濟衰退 美債殖利率走升 繼續維持倒掛

擔心經濟衰退可能即將來臨，美國國債殖利率周二 (5 日) 上午走升，並繼續維持倒掛。

美東時間清晨 6 點 55 分，2 年期美國國債殖利率上漲 5.1 個基點至 2.479%，而指標 10 年期美國國債殖利率上漲 6.1 個基點至 2.473%。5 年期美國政府債券殖利率上漲 6.6 個基點至 2.621%，30 年期美國國債殖利率上漲 5.9 個基點至 2.533%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

5 年期和 30 年期國債殖利率上周初出現 2006 年以來的首次倒掛。最受投資人關注的 2 年期和 10 年期國債殖利率曲線，則是在上周四 (31 日) 自 2019 年以來首次倒掛。

殖利率曲線倒掛歷來發生在經濟衰退之前，因為投資人拋售短期債券轉而買進較長期債券，表達對經濟近期健康狀況的懷疑。有人擔心聯準會 (Fed) 升息以及通膨上升可能會拖累經濟成長。

然而，並不是每個人都相信。

Longview Economics CEO 瓦特林 (Chris Watling) 表示，雖然殖利率曲線倒掛是經濟衰退的一個指標，但它只是「眾多因素之一，而且它的確是目前唯一正在預示衰退風險的訊號，而且它可能過早示警，最多提前 2 年。」

投資人將仔細閱讀將於周三 (6 日) 下午公布的 Fed 上次會議紀錄，以尋找其收緊貨幣政策計劃的任何線索。

Fed 理事布雷納德 (Lael Brainard) 將於美東時間周二上午 10:05 在明尼阿波利斯 Fed 會議上談論美國家庭通膨經歷的變化。

在經濟數據方面，2 月進出口數據定於美東時間上午 8:30 發布。標準普爾全球 3 月採購經理人指數 (PMI) 終值定於美東時間上午 9:45 公布；而 ISM 3 月非製造業 PMI 定美東時間上午 10 點公布。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 誓言在該國被占領地區追究對俄羅斯軍隊犯下戰爭罪的指控。預計澤連斯基周二將在聯合國安理會緊急會議上發表視訊講話。