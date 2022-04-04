〈Q2產業景氣展望〉PMOLED廠多元轉型布局發酵 錸寶、智晶各擁題材

PMOLED 廠因應中國 AMOLED 競爭，近年擴大布局醫療、白色家電等工控高值利基型產品，效益正逐步浮現，也減緩產業競爭壓力，PMOLED 本業趨穩，為拓展更多新機會，錸寶 (8104-TW)、智晶 (5245-TW) 也分別鎖定儲能事業、運動 AR 等多元領域布局，力拚今年營運再優於去年。

PMOLED 是被動式矩陣有機發光二極體，過去因製程相對簡單、生產成本較低，且具省電功能，一度成為穿戴裝置等消費性電子產品主流應用，但隨著中國 AMOLED 廠挾產能優勢、降低價格搶市，讓 PMOLED 逐步轉向醫療、工控等小眾利基市場。

回顧 2019 年，錸寶、智晶就受 AMOLED 大舉進軍搶食消費性產品市場、價格壓力，當年度毛利率雙雙跌破 2 成大關，營收、稅後純益也同步探低，不過 2020、2021 年在轉型醫療、工控產品助攻下，營運逐年回升。

展望今年，雖然錸寶、智晶首季仍受傳統工作天數減少，加上疫情導致中國供應商、客戶拉貨放緩，但隨著物料狀況改善，第二季拉貨動能可望回溫，智晶就表示，目前廠區產線訂單仍維持滿載，對今年訂單有信心可以順利交貨。

智晶近年也深化 PMOLED 應用市場，並自行開發透明顯示器、觸控顯示器、微型顯示器等新型 OLED 產品，其中，微型顯示器將可望搭上元宇宙熱潮，目前除已導入智能蛙鏡外，最快第三季也將正式推出自有品牌的智能眼鏡產品，搶攻自行車運動 AR 商機，推升今年營運更上層樓。

錸寶近年則是配合母集團錸德 (2349-TW)，全力衝刺電池能源事業，打出營運第二隻腳，陸續投資達振能源、主導來穎科技發展不斷電系統 (UPS) 及儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC) 等，雖然初期毛利率受電池業務拖累，但今年隨著能源布局進一步到位，加上營運規模放大，營運貢獻可望逐步浮現。

不過，受傳統季節性、貨運物流影響，錸寶指出，首季兩大業務動能相對放緩，預期將是全年低谷，不過第二季已看到品牌客戶備貨需求回溫，電池儲能業務客戶需求則相對穩定，看好本季兩大產品線都將回溫。