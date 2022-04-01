〈錸寶展望〉再斥1.7億元加碼投資達振能源 持股比達50.12%

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 近年積極拓展電池儲能事業，今 (1) 日再公告斥資 1.7 億元，以每股 15 元，取得統振 (6170-TW) 旗下 3C 電池模組商達陣能源約 11336 仟股，累積持股一舉突破 50%，達 50.12%。

錸寶表示，增持達振能源股權後，可望進一步擴展家用、消費型電子產品零組件布局與公司產品合作機會，因進展順利，原預期第三季完成增持，提前至本季完成。

錸寶早在去年 1 月就策略性投資達陣能源，今年進一步向統振、國泰創投、上揚 (6222-TW)、中國信託創投、凱基創投等，加碼取得持股，累積目前共持有達陣能源約 19440 仟股，金額約 3 億元，持股比例達 50.12%。

據了解，達振一年營收約落在 10-12 億元，稅後純益估達 3000-4000 萬元，隨著錸寶取得達陣能源過半持股，第二季可望認列達振能源全數營收，並依比例認列獲利，營運大進補。

觀察錸寶近年能源事業布局，配合母公司錸德 (2349-TW) 集團發展方向，除入股達振能源外，也取得金頂電池 (Duracell) 台灣總代理授權，並在去年 7 月開始主導集團電池模組事業來穎科技，發展半導體不斷電系統 (UPS)、儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC) 等，預期今年貢獻將可望逐步發酵。