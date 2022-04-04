〈Q2產業景氣展望〉擴產效益顯 PCB廠第二季業績成長幅度可望擴大

印刷電路板 (PCB) 廠在擴產效益挹注下，對 2022 年第二季景氣展望樂觀，營收可望優於 2021 年同期，但是俄烏戰火延續造成消費力減弱，以及中國對於疫情採取的封控管制，將影響成長幅度表現。

包括華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、健鼎 (3044-TW) 及高技 (5439-TW) 等，2021 年下半年在兩岸陸續有新產能開出，經過產能的調校之後，效益也陸續顯現，加上來自客戶需求增加，將成推升第二季業績成長的重要動力。

健鼎 2022 年第一季營收可望以 170 億元改寫單季歷史新高，第二季業績也可望維持在此水準，主要在於客戶下單加速，同時，公司也研判 4 月將有客戶大拉貨潮出現。

健鼎在中國大陸湖北仙桃三廠已完工投產，增加每月 90 萬呎產能，推升進鼎兩岸總產能突破 1000 萬呎，同時，隨著國際品牌大廠大量導入 Mini LED 背光顯示設計，健鼎 Mini LED 板出貨也旺盛。

華通今年第一季營收受惠美系手機、筆電消費性電子以及衛星產品延續去年第四季需求，前 2 月營收 114.59 億元、年增 29.04％，3 月也正向，將迎來近年營收及獲利最強的第一季，全年受惠去年擴大美系客戶的軟板業務，以及低軌衛星應用產品，營收將逐季成長。估計華通 2022 年 2 月營收的 50.61 億元將為全年最低點，3 月起營收維持單月營收 50 億元之上將成常態。

市場估，華通 2022 年第二季營收將在 160 億元之上水準，年增率達 30%。

華通生產基地主要在台灣及大陸，產品包含 HDI 板、硬板、軟板、軟硬複合板、以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板製造商。

而臻鼎目前生產基地分布在中國大陸的秦皇島、淮安及深圳，預估 2022 年第二季營收營收也將較去年同期的 297.68 億元成長。

對於中國大陸對於疫情管制可能造成區域封鎖並進而形成製造業的營運障礙，臻鼎主管指出，臻鼎在中國的分散區域製造型態，以過去兩年經驗來看，都能達成分散生產、相互支援的效果，疫情影響因素極小。

至於生產基地設立於泰國的泰鼎 - KY(4927-TW)，目前仍持續進行新產能擴充，並將在第二季開出，泰鼎主管指出，目前並沒有看到中國大陸因疫情封控而轉進泰鼎的轉單，泰鼎生產的 PCB 交到中國組裝廠比重也低。

泰鼎主管指出，2022 年第二季泰鼎營收將隨新產能的開出及客戶下單的成長而明顯優於去年同期的 34.93 億元。除新產能挹注外，泰鼎 2022 年看好在原有業務以及汽車領域的成長，泰鼎 - KY 在過去 2-3 年持續有汽車新客戶引入，今年則著重於客戶的滲透率提升。

泰鼎今年除看好韓系 Mini LED 背光板的需求支撐，今年也看好汽車相關應用的成長，泰鼎過去 2-3 年在汽車領域持續有新的客戶引進，包括去年有加入歐系客戶，目前主要則是靠現有客戶的滲透率提升，泰鼎在汽車市場主要是做非安規的應用產品，包括車顯示器等產品。